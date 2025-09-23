¿Cuándo es el festival de Día de Muertos en el Centro Histórico?

Noviembre y Día de Muertos aún parecen un poco lejanos en el calendario, aunque desde ya comienzan a surgir planes y experiencias en la CDMX para conmemorar esta tradicional festividad.

Para ir calentando motores, el Centro Histórico recibirá el Camino al Mictlán Fest. Te contamos los detalles.

¿Qué habrá en el festival de Día de Muertos en el Centro Histórico?

Camino al Mictlán Fest fue creado por Adelitas Empresarias, casa productora de festivales con sede en Tlaxcala.

Fotos: Adelitas Empresarias

De acuerdo con Yolanda Ramírez, su fundadora, el evento tiene como objetivo “impulsar el emprendimiento mexicano, favorecer la economía familiar y resaltar nuestras tradiciones y costumbres”.

Este festival de Día de Muertos reunirá a más de 70 artesanos de Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y CDMX.

Ofrecerán productos como cacao ceremonial (frío y caliente), pan de muerto tradicional y de sabores, tamales, zacahuil, tetela con mole, tamal de velorio, tlayudas y atoles, pero también gran variedad de artesanías relacionadas con estas fechas: jaguares, xoloitzcuintles, calaveras, alebrijes, catrinas, etcétera.

Foto: Adelitas Empresarias

Los asistentes podrán hacerseun maquillaje ritual y ser parte de uno de los talleres experienciales basados en uno de los 9 niveles del Mictlán.

Por un costo extra los visitantes pueden participar en alguna de las 3 experiencias adicionales:

Obra teatral inmersiva: inspirada en el paso del alma hacia el Mictlán. Revive mitos mexicas.

Danza mística y sensorial: coreografía basada en el inframundo prehispánico. Contará con luces, proyecciones, sonido y aromas.

Ceremonia de cacao: ritual ancestral de apertura energética.

¿Dónde será el festival de Día de Muertos en el Centro Histórico?

El festival de Día de Muertos ‘Camino al Mictlán Fest’ se celebrará en el Palacio de la Autonomía de la UNAM.

La dirección es Calle Lic. Primo de Verdad 2, en el Centro Histórico de la CDMX.

Foto: Adelitas Empresarias

Se encuentra a espaldas del Museo del Templo Mayor y a un costado del Palacio Nacional.

¿Cuándo es el festival de Día de Muertos en el Centro Histórico?

‘Camino al Mictlán Fest’, el festival de Día de Muertos en el Centro Histórico está programado del viernes 3 al domingo 5 de octubre, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

¿Cuánto cuesta la entrada al festival de Día de Muertos en el Centro Histórico?

La entrada cuesta $20 pesos por persona con registro previo y $30 sin él.

Foto: Adelitas Empresarias

Las experiencias adicionales tienen un costo de entre $50 a $150 pesos por persona, si se reserva en la página de Adelitas Empresarias, lo cual garantiza el acceso.

El día del evento aumentan de $70 a $200 pesos y estarán sujetas a disponibilidad.

Para más información, registro y compra de entradas, ingresa al sitio web: adelitasempresarias.com

