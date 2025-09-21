Conocer todas las vialidades de la Ciudad de México es un reto, pero si eres un asiduo visitante del Centro Histórico, deberías saber algunas curiosidades de esta zona: por ejemplo, cuál es la calle más antigua de nuestra metrópoli. Si no tienes idea, aquí te lo contamos.

¿Cuál es la calle más antigua de CDMX?

No es Madero, tampoco Moneda o 5 de Mayo. Pero sí, en el Centro Histórico se encuentra la calle más antigua de CDMX y se llama Tacuba.

Esta vialidad donde hoy encuentras cafés, sitios culturares y hasta museos, hace años fue un camino para los pueblos aliados de los mexicas (la Triple Alianza).

Eje Central con esquina calle Tacuba. Foto: Wikimedia Commons

Los pueblos de la época prehispánica la conocían como la calzada de Tlacopan, que traducido del náhuatl significa "lugar sobre las varas". Comenzaba en el centro ceremonial de Tenochtitlan y atravesaba el lado poniente de lo que ahora es el Zócalo.

En la época de la Conquista, por esta calzada huyeron las tropas de Hernán Cortés en aquella "Noche Triste" en 1520. Y sí, ahí también habría llorado su derrota en un ahuehuete, del que hoy solo se aprecia su tronco seco.

Precisamente, los españoles fueron quienes le cambiaron el nombre a la calle, aparentemente, por un error de pronunciación. En lugar de "Tlacopan" le decían "Tacuba" y así se quedó.

Esta calle, que al mismo tiempo es considerada la más antigua de América, fue una importante vía para conectar a Tenochtitlan con tierra firme.

Durante el porfiriato fue una de las primeras rutas de tranvía eléctrico, conectando el centro con los barrios del poniente.

Calle Tacuba en CDMX. Foto: Wikimedia Commons

¿Cuáles son los atractivos de la calle Tacuba?

Tacuba sigue siendo una de las calles más importantes. Conecta al primer cuadro del Centro Histórico con el Eje Central y más allá.

Estos son algunos de sus atractivos:

Museo de la Tortura

Casa de Hernán Cortés

Café de Tacuba

Plaza Manuel Tolsá

Museo Manuel Tolsá

El Jardín de la Triple Alianza

Galerías Castillo

Museo del Telégrafo

Monumento Ecuestre a Carlos IV

Museo Nacional del Arte

Biblioteca del Congreso de la Unión

Exconvento de Betlemitas (MIDE)

Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos – Betlemitas

Biblioteca Ing. Antonio M. Anza

Palacio de Correos

Casona de Xicoténcatl: antigua sede del Senado de la República

Palacio de Minería

Museo Nacional de Arte. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Mucho antes de que existiera la actual CDMX, ya había un camino y ese era la calle Tacuba. Caminarla es viajar en el tiempo, por el mismo trayecto que unió a Tenochtitlán con el mundo.

