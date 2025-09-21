Más Información
Conocer todas las vialidades de la Ciudad de México es un reto, pero si eres un asiduo visitante del Centro Histórico, deberías saber algunas curiosidades de esta zona: por ejemplo, cuál es la calle más antigua de nuestra metrópoli. Si no tienes idea, aquí te lo contamos.
¿Cuál es la calle más antigua de CDMX?
No es Madero, tampoco Moneda o 5 de Mayo. Pero sí, en el Centro Histórico se encuentra la calle más antigua de CDMX y se llama Tacuba.
Esta vialidad donde hoy encuentras cafés, sitios culturares y hasta museos, hace años fue un camino para los pueblos aliados de los mexicas (la Triple Alianza).
Los pueblos de la época prehispánica la conocían como la calzada de Tlacopan, que traducido del náhuatl significa "lugar sobre las varas". Comenzaba en el centro ceremonial de Tenochtitlan y atravesaba el lado poniente de lo que ahora es el Zócalo.
En la época de la Conquista, por esta calzada huyeron las tropas de Hernán Cortés en aquella "Noche Triste" en 1520. Y sí, ahí también habría llorado su derrota en un ahuehuete, del que hoy solo se aprecia su tronco seco.
Precisamente, los españoles fueron quienes le cambiaron el nombre a la calle, aparentemente, por un error de pronunciación. En lugar de "Tlacopan" le decían "Tacuba" y así se quedó.
Esta calle, que al mismo tiempo es considerada la más antigua de América, fue una importante vía para conectar a Tenochtitlan con tierra firme.
Durante el porfiriato fue una de las primeras rutas de tranvía eléctrico, conectando el centro con los barrios del poniente.
¿Cuáles son los atractivos de la calle Tacuba?
Tacuba sigue siendo una de las calles más importantes. Conecta al primer cuadro del Centro Histórico con el Eje Central y más allá.
Estos son algunos de sus atractivos:
- Museo de la Tortura
- Casa de Hernán Cortés
- Café de Tacuba
- Plaza Manuel Tolsá
- Museo Manuel Tolsá
- El Jardín de la Triple Alianza
- Galerías Castillo
- Museo del Telégrafo
- Monumento Ecuestre a Carlos IV
- Museo Nacional del Arte
- Biblioteca del Congreso de la Unión
- Exconvento de Betlemitas (MIDE)
- Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos – Betlemitas
- Biblioteca Ing. Antonio M. Anza
- Palacio de Correos
- Casona de Xicoténcatl: antigua sede del Senado de la República
- Palacio de Minería
Mucho antes de que existiera la actual CDMX, ya había un camino y ese era la calle Tacuba. Caminarla es viajar en el tiempo, por el mismo trayecto que unió a Tenochtitlán con el mundo.
