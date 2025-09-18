¿Sabías que existe un día dedicado al Caballero de la Noche? Su nombre es Batman Day (Día de Batman) y se celebra cada tercer sábado de septiembre desde 2015, cuando Detective Comics (DC) decidió fijar esta fecha para honrar al superhéroe.

Este año veremos la batiseñal el sábado 20 de septiembre.

Este año hay diferentes planes para festejar a Batman en CDMX.

Lánzate a ver la nueva película Batman Azteca

Las actividades temáticas del Batman Day comienzan desde el jueves 18, día en que se estrenará la nueva película ‘Batman Azteca: Choque de Imperios’, en el que se presenta a este superhéroe como un guerrero mexica durante la época de la Conquista.

Foto: Obi. Unsplash

No pretendemos hacer spoilers, pero la trama se basa en el enfrentamiento que tendrá con una especie de Hernán Cortés/Harvey Dent, responsable del asesinato de su padre.

Estará disponible en algunas salas de Cinépolis por corta temporada.

Boletos desde $95 pesos por persona en la página de Cinépolis.

Súbete a los juegos temáticos de Batman en Six Flags México

Para quienes buscan emociones fuertes, en el parque de atracciones Six Flags México hay un par de juegos mecánicos inspirados en Batman que te harán derrochar mucha adrenalina:

Batman The Ride:es una montaña rusa suspendida con giros y vueltas 360°, una altura de hasta 32 metros y velocidades de 80 kilómetros por hora.

The Dark Knight Coaster: es una montaña rusa indoor que recrea un paseo en el tren de Ciudad Gótica, invadido por el Joker y sus secuaces.

Complementa la visita subiendo a The Joker, una montaña rusa familiar con cambios bruscos de velocidad y giros inesperados; a Batgirl Batarang, otra atracción familiar de 38 metros de altura con una parte que se hace en reversa; Batman Baticopteros, con pequeños helicópteros para niños; El Pingüino, carritos infantiles que giran alrededor de una estatua del archienemigo; y Los Supervillanos de Gotham City, sillas voladoras familiares.

Foto: Six Flags México

La entrada de un día cuesta $849 pesos por persona en línea y $1,300 en taquilla.

Más información en la página oficial de Six Flags México.

Maratón de películas en El Queso

Lánzate al Centro Cultural Jaime Torres Bodet (conocido como ‘El Queso’) del IPN Campus Zacatenco porque tendrá un maratón de películas el próximo viernes desde las 12:00 p.m.

En el auditorio Alejo Peralta se proyectará la trilogía dirigida por Christopher Nolan (‘Batman Inicia’, ‘El Caballero de la Noche’ y ‘El Caballero de la Noche Asciende’).

Foto: Michael Marais. Unsplash

Se invita a los asistentes a llevar una prenda o distintivo de Batman.

La entrada es libre, aunque el cupo es limitado.

Más información en Facebook: ‘Cultura IPN’.

Batiseñal en Centro Banamex

Del viernes 19 al domingo 21 de septiembre, la Sala D del Centro Banamex, al poniente de la ciudad, se convertirá en el Liverpool Gaming Fest.

Tendrás interacción con gamers y creadores de contenido, y habrá torneos de videojuegos, exposición de tecnología, música y hasta un homenaje a Batman.

Foto: ActionVane. Unsplash

En cualquier día se podrá visitar un booth fotográfico del ‘Caballero de la Noche’.

El sábado 20, el mero día, en punto de las 8:00 p.m., la fachada del centro de convenciones se iluminará con la ‘batiseñal’ y un espectáculo de luces especial por el Batman Day.

La entrada es gratuita, aunque es necesario registrarse previamente en la página de Liverpool o de Boletia.

