¿Qué tal te caería una copa de vino y una buena comida en un pueblito de estilo medieval? En Val’Quirico, Tlaxcala, se puede disfrutar de esta experiencia.

En este desarrollo habitacional, comercial y turístico, inspirado en un pueblo de la región de la Toscana, se realiza Aire Tinto desde hace dos años, un festival dedicado al vino, con experiencias artísticas y gastronómicas.

Te compartimos cómo será la edición 2025.

¿Qué habrá en el festival de vino Aire Tinto en Val'quirico?

Este año, el festival de vino Aire Tinto, tendrá stands y clústers de más de 50 bodegas, tanto mexicanas como extranjeras.

Foto: Aire Tinto

En cuanto a vinos nacionales podrás encontrar marcas ‘clásicas’ y reconocidas como Monte Xanic, Casa Madero, Bodegas de Santo Tomás, Château Camou, Barón Balché, Madera 5 o Alto Tinto, por mencionar solo algunas.

Lee también: Cuánto cuesta ir al Festival del Queso y el Chocolate 2025

Si buscas proyectos emergentes, participarán Vinícola Hasen de Aguascalientes, Vinos LT del Valle de Guadalupe, Vinícola San Juanito de Querétaro y etiquetas como Melodía, Hilo de Amor o Vinos 804/Cava del Sagrado.

Entre los invitados internacionales encontrarás Monte Toscanini de Uruguay, Raventós Codorníu, Mar de Frades y Ramón Bilbao de España, entre otros.

Foto: Omar Moreno. El Universal

En cada stand se ofrecerán degustaciones y venta de productos; también podrás platicar con sommeliers y enólogos expertos.

Algunas vinícolas organizarán catas guiadas.

En diferentes puntos del pueblo de Val’Quirico habrá presentaciones musicales al aire libre, intervenciones artísticas, tiendas boutique, galerías de arte y diversas propuestas gastronómicas para acompañar tus vinos.

Al término del primer día del festival, el show de cierre será un concierto con música de los 80, 90 y 2000.

¿Dónde está Val’Quirico?

Val’Quirico está en el municipio de Santa Isabel Tetlatlahuca, en el estado de Tlaxcala, muy cerca de Puebla.

Fotos: Aire Tinto

Desde la ‘Angelópolis’ son unos 40 minutos en auto. Desde la CDMX poco más de 2 horas de camino por carretera.

¿Cuánto cuesta entrar al festival de vino Aire Tinto en Val'quirico?

Hay 4 tipos de boleto para ingresar al festival de vino Aire Tinto:

Reserva 2025: $280 pesos por persona. Incluye degustaciones, interacción con sommeliers y enólogos, copa conmemorativa, acceso a experiencias Val’Quirico , música y artistas en vivo.

, música y artistas en vivo. Gran Reserva 2025: $750 pesos por persona. Además de los beneficios anteriores, incluye acceso general al concierto.

Comilona Sunset: $950 pesos por persona. Incluye las amenidades anteriores, entrada general al concierto y comida.

VIP: $1,890 pesos por persona. Incluye beneficios previos, entrada a Casa Aire Tinto con degustaciones exclusivas y encuentros con expertos y acceso preferencial al concierto.

Toma en cuenta que los 4 tipos de entrada están disponibles para el primer día, aunque para el segundo solo hay Reserva y Gran Reserva.

Lee también: Qué pueblo mágico es considerado 'cuna de la Independencia'

¿Cuándo es el festival de vino Aire Tinto en Val'quirico?

¿Ya te viste con un vino en el ‘pueblo italiano’ de Val’Quirico? Saca el calendario y apunta las fechas del festival Aire Tinto: sábado 18 y domingo 19 de octubre.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Más información y boletos en la página web: airetinto.mx

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters