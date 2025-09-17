Más Información

¿Qué tal te caería una copa de vino y una buena comida en un pueblito de estilo medieval? En , Tlaxcala, se puede disfrutar de esta experiencia.

En este desarrollo habitacional, comercial y turístico, inspirado en un pueblo de la región de la Toscana, se realiza Aire Tinto desde hace dos años, un festival dedicado al , con experiencias artísticas y gastronómicas.

Te compartimos cómo será la edición 2025.

¿Qué habrá en el festival de vino Aire Tinto en Val'quirico?

Este año, el festival de vino Aire Tinto, tendrá stands y clústers de más de 50 bodegas, tanto mexicanas como extranjeras.

Foto: Aire Tinto
Foto: Aire Tinto

En cuanto a vinos nacionales podrás encontrar marcas ‘clásicas’ y reconocidas como Monte Xanic, Casa Madero, Bodegas de Santo Tomás, Château Camou, Barón Balché, Madera 5 o Alto Tinto, por mencionar solo algunas.

Si buscas proyectos emergentes, participarán Vinícola Hasen de Aguascalientes, Vinos LT del Valle de Guadalupe, Vinícola San Juanito de Querétaro y etiquetas como Melodía, Hilo de Amor o Vinos 804/Cava del Sagrado.

Entre los invitados internacionales encontrarás Monte Toscanini de Uruguay, Raventós Codorníu, Mar de Frades y Ramón Bilbao de España, entre otros.

Foto: Omar Moreno. El Universal
Foto: Omar Moreno. El Universal

En cada stand se ofrecerán degustaciones y venta de productos; también podrás platicar con sommeliers y enólogos expertos.

Algunas vinícolas organizarán catas guiadas.

En diferentes puntos del pueblo de Val’Quirico habrá presentaciones musicales al aire libre, intervenciones artísticas, tiendas boutique, galerías de arte y diversas propuestas gastronómicas para acompañar tus vinos.

Al término del primer día del festival, el show de cierre será un concierto con música de los 80, 90 y 2000.

¿Dónde está Val’Quirico?

Val’Quirico está en el municipio de Santa Isabel Tetlatlahuca, en el estado de Tlaxcala, muy cerca de Puebla.

Fotos: Aire Tinto
Fotos: Aire Tinto

Desde la ‘Angelópolis’ son unos 40 minutos en auto. Desde la CDMX poco más de 2 horas de camino por carretera.

¿Cuánto cuesta entrar al festival de vino Aire Tinto en Val'quirico?

Hay 4 tipos de boleto para ingresar al festival de vino Aire Tinto:

  • Reserva 2025: $280 pesos por persona. Incluye degustaciones, interacción con sommeliers y enólogos, copa conmemorativa, acceso a experiencias Val’Quirico, música y artistas en vivo.
  • Gran Reserva 2025: $750 pesos por persona. Además de los beneficios anteriores, incluye acceso general al concierto.
  • Comilona Sunset: $950 pesos por persona. Incluye las amenidades anteriores, entrada general al concierto y comida.
  • VIP: $1,890 pesos por persona. Incluye beneficios previos, entrada a Casa Aire Tinto con degustaciones exclusivas y encuentros con expertos y acceso preferencial al concierto.

Toma en cuenta que los 4 tipos de entrada están disponibles para el primer día, aunque para el segundo solo hay Reserva y Gran Reserva.

¿Cuándo es el festival de vino Aire Tinto en Val'quirico?

¿Ya te viste con un vino en el ‘pueblo italiano’ de Val’Quirico? Saca el calendario y apunta las fechas del festival Aire Tinto: sábado 18 y domingo 19 de octubre.

Foto: Omar Moreno. El Universal
Foto: Omar Moreno. El Universal

Más información y boletos en la página web: airetinto.mx

