San Miguel de Allende es Ciudad Patrimonio de la Humanidad y uno de los destinos más visitados de Guanajuato.

Su arquitectura colonial, sus terrazas ocupadas por restaurantes, calles empedradas y ambiente vibrante lo hacen un lugar que no quieres perderte.

¿Quieres visitarla? Entérate cuánto tiempo se hace en auto y en autobús saliendo de la Ciudad de México.

Desde la Ciudad de México, San Miguel de Allende está a 4 horas de distancia. Foto: Pexels

¿San Miguel de Allende es un pueblo mágico?

Este es un dato curioso sobre San Miguel de Allende y la respuesta es no. Y es que dejó de ser un pueblo mágico en 2008, cuando fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Uno de sus principales atractivos es la Parroquia de San Miguel Arcángel. Dicho recinto se encuentra inspirado en las iglesias góticas del Viejo Continente. Contemplarla de frente te tomará muchas fotografías.

En los alrededores encontrarás hoteles boutique, bed & breakfast y posadas que conservan su arquitectura colonial; pero también bares, restaurantes de todo tipo de gastronomías, joyerías, galerías de arte; tiendas de diseño, de decoracón y artesanías...

San Miguel de Allende ya no es un pueblo mágico, pero fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Foto: Pexels

¿Cuánto tiempo se hace a San Miguel de Allende desde CDMX en auto?

Si llevas auto propio o rentado, el trayecto a San Miguel de Allende es de unas 3 horas con 40 minutos desde CDMX, de acuerdo con cálculos de Google Maps.

La opción más rápida, de acuerdo con esta app, es tomar la Autopista México - Querétaro (57D). Ya en Querétaro deberás seguir por la carretera 111, que conduce al centro de San Miguel de Allende.

También tienes que considerar el costo del peaje. De acuerdo con el portal Tarifas Capufe, pasarás por 5 casetas al salir de la México Querétaro: Tultepec, Jorobas, Palmillas y Chiquimequillas. En total, son $453 aproximadamente de ida.

Desde luego, también debes sumar el gasto de gasolina de tu auto.

Ruta a San Miguel de Allende en auto. Foto: Google Maps

¿Cuánto tiempo se hace a San Miguel de Allende desde CDMX en autobús?

Si quieres relajarte en el trayecto y no pasar horas detrás del volante, empresas como ETN y Primera Plus cuentan con rutas desde CDMX a San Miguel de Allende.

Es una buena opción, si quieres ir en grupo o realizar un recorrido directo. Ambos transportes salen de la Central de Autobuses del Norte. El trayecto dura unas 4 horas:

ETN:

El viaje sencillo tiene un costo de $961 por persona.

El viaje redondo tiene un precio de $1,955 por persona, con la opción de elegir el horario de salida y regreso.

Sus autobuses cuentan con amenidades como sanitario y sistema de entretenimiento.

Primera Plus:

El costo del viaje sencillo es de $732 por persona.

Mientras que el viaje redondo cuesta $1,425 por persona. Considera que el precio puede aumentar dependiendo del horario que quieras salir y regresar.

Sus autobuses cuentan con sanitarios, televisión y WiFi.

Ruta a San Miguel de Allende en autobús. Foto: Google Maps

San Miguel de Allende es un destino que tienes que visitar, sobre todo en esta temporada de fiestas patrias.

