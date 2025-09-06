Pinky Promise es uno de los podcast más vistos en YouTube México y ahora sale de la pantalla para convertirse en una experiencia inmersiva con spots coloridos, comida y mucha diversión para los "pinkylovers".

Inspirada en el carisma y estilo de su conductora Karla Díaz, busca llevar a los fans de la Ciudad de México a un recorrido ambientado como si fuera su set de grabación.

Pinky Promise Experience llega de la mano de Karla Díaz. Foto: Instagram @pinkypromiseexp

¿Qué incluye la entrada a la experiencia Pinky Promise?

Pinky Promise Experience te recibe con un tren temático que simula ser una estación del Metro de la CDMX; se encuentra decorado con una pantalla que transmite un mensaje de bienvenida de Karla Díaz.

Al entrar, hay diferentes spots para tomar fotos, como “El globo del amor”, en el que no dudarás en posar en un miniglobo aerostático decorado con flores de tonos pastel. “El caballo más divertido” te encantará por su diseño de carrusel de feria.

Pinky Promise Experience tiene diferentes spots donde predomina el rosa. Foto: Instagram @pinkypromiseexp

También hay espacios muy atractivos, como una tina de baño gigante con burbujas, una alberca de pelotas donde puedes sumergirte sola o con tus amigas, y una réplica del set de grabación de Pinky Promise.

Este espacio te hará sentir como una invitada o invitado al programa, con el mismo sillón rosa, la decoración con luces y hasta las alfombras de peluche.

Pinky Promise Experience recrea el set de grabación del podcast. Foto: Instagram @pinkypromiseexp

Una vez que termines de tomarte fotos, puedes ir al “Pinky Room”. En este pequeño restaurante todos los alimentos cuentan con un toque de rosa, desde las bebidas con algodón de azúcar, hasta el aderezo de las ensaladas y un platillo con forma de unicornio.

El recorrido termina en la “Pinky Store”, para que te lleves un recuerdo de la experiencia: mochilas, bolsas, vasos y otros accesorios para el día a día.

Pinky Promise Experience incluye una tienda para llevarte recuerdos. Foto: Instagram @pinkypromiseexp

¿Cuánto cuesta la entrada a la experiencia Pinky Promise?

Vivir esta experiencia muy "pinky" tiene un costo de $50 por persona y puedes comprar tus boletos en https://www.passline.com/eventos/pinky-promise-experience-septiembre. No incluye el costo de la comida, ni bebidas, ni souvenirs.

Aún hay fechas para septiembre. Las visitas se admiten de lunes a viernes de 12:00 a 18:45 horas. El recorrido tiene una duración de 45 minutos.

¡Siéntete como Karla Díaz y Susy Unicornia! Pinky Promise Experience se localiza en Galerías Insurgentes (Parroquia 194, colonia del Valle, Benito Juárez, CDMX).

La estación más cercana del Metro es Insurgentes Sur. Si llegas por Metrobús, bájate en la estación Félix Cuevas.

¿Estás lista para vivir la experiencia más rosa del momento?

