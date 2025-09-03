El otoño en Québec, como en todo el este de Canadá, convierte los paisajes en un lienzo de tonos ocres, dorados y rojizos. Es uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo, y lo mejor es que puedes vivirlo de muchas maneras.

Ya sea que recorras sus ciudades o te aventures a las regiones cercanas —Montréal, Québec City, Charlevoix, Laurentides y Saguenay–Lac-Saint-Jean—, cada destino ofrece experiencias inolvidables. Aquí te dejamos una guía con los imperdibles de cada zona.

Montréal: bici, aventuras acuáticas y paseos entre hojas carmesí

La metrópoli más grande de Québec ofrece una fusión entre vida urbana y paisajes otoñales. Recorre su arquitectura histórica en bicicleta, en bote o en alguna de las múltiples opciones de transporte disponibles. Y al mismo tiempo, sé testigo de los colores intensos de la temporada en parques emblemáticos de la ciudad.

¿Fan de los paseos en bici? Montréal cuenta con rutas para todos los gustos. La más conocida es La Route verte, la red ciclista más grande de Québec, con 5,300 km que conectan las principales ciudades de la provincia. Puedes comenzar tu recorrido desde cualquier punto, aunque hacerlo desde esta ciudad es una gran elección.

Foto: GouvQc - Andre Quenneville

Si prefieres una ruta más corta, la Piste polyvalente du canal de Lachine conecta el Viejo Puerto con el lago Saint-Louis. El camino ofrece vistas urbanas espectaculares, y si lo deseas, también puedes remar en kayak en el canal.

El Parc du Mont-Royal, otro ícono de Montréal, es ideal para ver caer las hojas de otoño. Tras una caminata por sus senderos, puedes remar en el Lac aux Castors y contemplar el paisaje desde otra perspectiva.

En el Parc Jean-Drapeau, sede de eventos internacionales como OSHEAGA y la Fórmula 1 Grand Prix du Canada, encontrarás espacios para andar en scooter, recorrer sus rutas ciclistas o navegar en canoa. Guarda energía para disfrutar de La Ronde, un parque de atracciones o para el Casino de Montréal, experiencia únicamente para adultos. Aquí, la diversión se mezcla con la naturaleza en pleno corazón urbano.

Ciudad de Québec: colores, historia y aventura en familia

La región de la Ciudad de Québec combina el carmesí de los árboles con la arquitectura de inspiración europea. Estos contrastes invitan a explorar cada rincón.

A solo 30 minutos de la ciudad está la Station touristique Mont-Sainte-Anne, perfecta para practicar senderismo, ciclismo de montaña o subir en teleférico para admirar el magnífico paisaje del río San Lorenzo.

Foto: GouvQc - Gaelle Leroyer

Para una experiencia más cercana a la naturaleza, el Parc national de la Jacques-Cartier ofrece noches bajo las estrellas. Con solo una casa de campaña y un sleeping bag, puedes dormir rodeado de montañas y fauna silvestre. Al amanecer, el bosque iluminado por los colores otoñales será tu escenario para una nueva caminata.

El Parc naturel régional de Portneuf también es una gran opción: puedes remar en lago, recorrer senderos o quedarte en alguna de sus acogedoras cabañas.

Charlevoix en otoño: montañas perfectas para el senderismo

En Charlevoix, el río y las montañas conviven con la vida urbana. Es un sitio atractivo durante todo el año, pero en otoño adquiere un encanto especial.

El Massif de Charlevoix es ejemplo de ello: un vasto bosque rodeado de montañas y gastronomía local que invita a quedarse más tiempo. Aquí también se ubica un Club Med, hotel de lujo desde el cual puedes disfrutar la naturaleza con todas las comodidades.

Foto: GouvQc - Olivier Langevin

Para los amantes del senderismo, el Parc national des Grands-Jardins es una escapada memorable. Además de recorrer el bosque boreal, desde la cima del Mont du Lac-des-Cygnes podrás observar el cráter de Charlevoix, originado por el impacto de un meteorito.

Si lo tuyo es el confort, el Fairmont Le Manoir Richelieu combina grandeza histórica con actividades de bienestar y al aire libre. Con spa, tirolesa, senderos y panorámicas desde la habitación, es un destino perfecto para toda la familia.

Laurentides: fauna y paisajes típicos del otoño

Laurentides es el corazón del otoño en Québec. Aquí los paisajes adquieren colores intensos y la fauna abunda en cada rincón.

El Parc national du Mont-Tremblant, el más antiguo de Québec, ofrece caminatas entre bosques de maple y más de 400 lagos. El crujido de las hojas bajo tus pies es parte de la experiencia.

Foto: GouvQc - Matthew Clark

Otro sitio lleno de riqueza natural es el Parc national d’Oka, donde la historia se respira desde la colina del Calvario hasta el Lac des Deux-Montagnes. Además de las rutas educativas, este parque es ideal para la observación de fauna: patos, ciervos, mapaches, castores y aves diversas.

Laurentides es un destino imprescindible para quienes buscan una conexión directa con la naturaleza.

Saguenay–Lac-Saint-Jean: hogar del fiordo más famoso de Canadá y paisajes monumentales

Para una experiencia más imponente, la región de Saguenay–Lac-Saint-Jean es el lugar ideal.

El Parc national du Fjord-du Saguenay destaca por sus paredes de granito de 300 metros y sus miradores naturales. También es un paraíso para el senderismo y, sobre todo, el kayak. Lo impresionante del parque es el fiordo más icónico del país, que se extiende por más de 100 km.

Foto: GouvQc - Saguenay-Lac-Saint- Jean S. Turcotte

El Parc national des Monts-Valin, con montañas de hasta 900 metros, ofrece rutas de senderismo, ríos para canotaje y espacios para nadar.

Muy cerca de Charlevoix, el Parc régional du Lac Kénogami cuenta con un sendero de 40 km y zonas de camping familiares. Un lugar perfecto para contemplar los colores de la temporada y disfrutar de una reunión al aire libre.

¿Listo para vivir el otoño en Québec?

Senderismo, actividades acuáticas e historia se combinan en esta provincia para revelar la belleza del otoño canadiense. Cada paso será una historia y cada color, un recuerdo.

Con el mapa de colores de Bonjour Québec podrás seguir en tiempo real cómo cambian los árboles, desde los primeros tonos hasta su máximo esplendor. Así podrás organizar tu ruta de la mejor manera.

Foto: GouvQc - Saguenay-Lac-Saint- Jean F. Tremblay

Es el momento perfecto para viajar a Québec y dejarte cautivar por sus paisajes de otoño.

