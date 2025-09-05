¿Estás interesado en viajar por México y el mundo y buscas experiencias seguras, buenas ofertas y consejos de expertos? Este fin de semana llega a CDMX una nueva edición del Mundo Joven Fest, una feria turística especializada en viajes.

Esta es una gran oportunidad de encontrar algunas de las mejores promociones, descubrir nuevos destinos, encontrar inspiración y motivos para viajar, además de recibir asesoría de especialistas en la industria turística.

¿Qué es el Mundo Joven Fest?

Mundo Joven Fest es una feria especializada y enfocada en viajes y experiencias en México y el mundo. Es una de los más grandes e importantes de su tipo en el país.

Reúne a oficinas de turismo de México y el mundo, así como touroperadoras, cadenas hoteleras, cruceros, universidades, aseguradoras, aerolíneas, escuelas de idiomas y más empresas instalan stands para proveer información y orientar a los viajeros, especialmente en los siguientes 3 perfiles:

Elite: lujo accesible para adultos que buscan explorar destinos clásicos con comodidad, grupos pequeños y guías expertos.

Familiares: experiencias para todas las edades, ideales para viajar con hijos o abuelos y crear recuerdos juntos.

Libres: combinación de guía y tiempo libre, pensado para quienes quieren descubrir el mundo a su ritmo, con respaldo profesional.

También es un evento ideal para profesionales del sector que buscan generar contactos y alianzas.

Es organizado por Mundo Joven, organización con 30 años de experiencia en el turismo. Se encarga de brindar asesoría profesional, paquetes de viaje y ofertas relacionadas con boletos de avión, seguros, hospedaje y tours.

¿Qué habrá en el Mundo Joven Fest 2025?

En Mundo Joven Fest 2025 participan más de 20 secretarías de turismo estatales de México.

También habrá módulos de oficinas de turismo de más de 15 países, como Estados Unidos, Japón, República Checa, Australia, Colombia y otros representantes de Europa y el Caribe.

Como dijimos, será posible interactuar con representantes de universidades, escuelas de idiomas, touroperadoras, cruceros, hoteles, seguros y programas de estudio y trabajo internacional (campamentos y au pair, por mencionar algunas modalidades) para diseñar planes dependiendo los perfiles, intereses y presupuestos.

A la par se celebrarán conferencias, como:

‘Ixtapa: más allá de la playa’, impartida por Araceli Delgado, directora de Hoteles Azul Ixtapa.

Work&Study: experiencias que cambian tu vida’ por Patricia Partida, regional manager de English Path.

‘Cruceros: descubre el mundo desde el mar’ por Ofelia Ortiz, ejecutiva de Norwegian Cruise Line.

‘Invierno en Canadá: aventuras y experiencias únicas’ por Jorge Cabrera, representante de Québec en México.

‘Perú: todo lo que tienes que saber para tu viaje’ por Renzo Benavente, responsable del departamento de turismo de PromPerú en México.

‘Aprende idiomas sin fronteras: opciones para estudiar sin visado’ por Mónica Riveros, regional marketing manager de LSI Latam-México.

Como parte de la celebración de los 30 años de Mundo Joven, otro de los principales atractivos de la feria serán las ofertas. Por ejemplo: tours al 2x1 o hasta con 40% de descuento, opciones de pago a 24 meses sin intereses y hasta un esquema de reservas anticipadas que ‘congelan’ los precios de viajes hasta 2026.

Además, habrá zonas de descanso y una área gastronómica.

Recomendaciones para el Mundo Joven Fest 2025

Para vivir una buena experiencia en el Mundo Joven Fest 2025, te recomendamos lo siguiente:

Llega temprano. Al ser un evento de entrada gratuita se espera una gran afluencia. Llegar a buena hora te permitirá recorrer libremente los stands y conversar sin prisa con los asesores.

Entra a las conferencias. También son gratuitas y servirán de inspiración y darán información clave para tus próximos viajes.

Define tus intereses. Antes de llegar piensa en lo que estás buscando (viajar, estudiar, trabajar) para tener una idea clara y hacer más productivas las pláticas con los asesores.

Lleva ropa y calzado cómodo. El centro de convenciones es muy grande y seguramente lo recorrerás por completo varias veces, así que es indispensable ir lo más cómodo posible.

¿Cuánto cuesta entrar al Mundo Joven Fest 2025?

La entrada a Mundo Joven Fest 2025 es totalmente gratuita, aunque es necesario un registro previo en la página mundojovenfest.com

¿Dónde y cuándo será el Mundo Joven Fest 2025?

La sede de la edición 23 del Mundo Joven Fest es el Centro Banamex, centro de convenciones ubicado en Avenida del Conscripto 311, a un costado del Hipódromo de las Américas y no muy lejos de Polanco.

Las fechas del evento son sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

