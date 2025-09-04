Faltan pocos días para celebrar el 15 de septiembre, la noche del 'grito' de Independencia, y ¿aún no sabes dónde festejar? Diversos hoteles y restaurantes en la CDMX están preparando noches mexicanas con música, gastronomía y muchas sorpresas.

En esta ocasión, te contaremos sobre el evento especial en la Hacienda de los Morales, uno de los restaurantes más icónicos de Polanco y una auténtica joya arquitectónica.

¿Cuál es la historia de la Hacienda de los Morales?

La fundación de la Hacienda de los Morales se dio en 1526, cuando Hernán Cortés le otorgó las tierras a Tecuichpo Ixcaxochitzin (hija del tlatoani Moctezuma), casada con el español Alonso de Grado.

Foto: Hacienda de los Morales

En 1540 se plantaron árboles de morera para criar gusanos de seda y no fue hasta 1647 que se inició la construcción de la finca, llamada San Juan de Dios de los Morales.

Fue la residencia particular de distintas familias de la sociedad novohispana y, con el paso de los años, fue sometida a diversas restauraciones sin alterar su estructura barroca original, con interiores decorados con cuadros antiguos, arte sacro, muebles de madera, candelabros, patios con fuentes y jardines al aire libre.

La Hacienda de los Morales está incluido en ‘Tesoros de México’, programa de la Secretaría de Turismo federal que reconoce hoteles y restaurantes con servicios de excelencia e instalaciones de gran valor histórico y arquitectónico.

La Hacienda de los Morales ha sido testigo de varios hechos históricos.

En 1821, Agustín de Iturbide y el Virrey de España Juan O’Donojú se reunieron ahí para desayunar y discutir el retiro de las tropas españolas del México naciente.

En 1847 fue hospedaje de las tropas mexicanas durante la invasión norteamericana.

En 1914 el revolucionario Francisco Villa se refugió en la hacienda con elementos de la División del Norte.

Para 1967, un grupo de empresarios y arquitectos transformaron el casco antiguo de la hacienda en un restaurante y salones de eventos.

¿Dónde está la Hacienda de los Morales?

La Hacienda de los Morales está en Polanco, en Juan Vázquez de Mella 525, no muy lejos de la avenida Presidente Masaryk, el centro comercial Antara y los museos Soumaya y Jumex.

Foto: Hacienda de los Morales

Desde el Centro Histórico de la CDMX son unos 40 minutos en auto, aunque depende del tráfico.

¿Cómo será la noche mexicana en la Hacienda de los Morales?

Como cada año, la Hacienda de los Morales organiza una tradicional noche mexicana, decorando sus pasillos, salones y jardines con papel picado de colores, banderas tricolores, medallones con el escudo nacional, instalaciones y varios photo opportunities.

Para la edición 2025, la celebración en esta hacienda colonial se dividirá en 2 experiencias: cena en restaurante o la cena baile.

Fotos: Hacienda de los Morales

Ambas estarán amenizadas con mariachi en vivo y, previo a la cena, tendrán una verbena con juegos tradicionales y estaciones de sopes con carne de res, tlacoyos con salsa y queso, quesadillas, tacos dorados de pollo y aguas de sabores.

Fotos: Hacienda de los Morales

Te sugerimos guardar un espacio, porque después de un rato de fiesta y antojitos, vendrá el menú principal de la noche mexicana de 4 tiempos: crema de cilantro con pistache, chile en nogada, filete de res rostizado con mole de guayaba y una tartaleta de dulce de calabaza con nuez de Castilla.

También habrá un menú para niños y otro vegetariano.

¿Cuándo será la noche mexicana en la Hacienda de los Morales?

La noche mexicana de la Hacienda de los Morales será el lunes 15 de septiembre, a partir de las 7:00 p.m.

¿Cuánto cuesta la noche mexicana en la Hacienda de los Morales?

La noche mexicana en el restaurante tendrá un costo de $1,780 pesos por adulto y $750 por niño.

La cena baile cuesta $1,980 y $750, respectivamente.

En ambos casos incluye el menú de 4 tiempos, acceso a la verbena, música en vivo y antojitos mexicanos, aunque la cena baile durará hasta la madrugada y tendrá más grupos musicales para bailar.

Para más información, manda Whatsapp a los números: (55) 3933 3733 o (56) 1122 6911.

