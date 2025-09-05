El primer fin de semana de septiembre ya está aquí y llegó con muchas actividades en CDMX. Desde el Auditorio Nacional hasta Xochimilco, elegimos 5 planes divertidos para este sábado y domingo.

Concierto sinfónico de Dragon Ball en el Auditorio Nacional

Para muchos, Dragon Ball es el anime definitivo y una de las series más entrañables de la televisión. Millones de personas crecieron viendo esta producción japonesa y, ahora, los fans pueden disfrutar de un espectáculo.

Foto: Anime Music Lab

El Auditorio Nacional recibirá, este fin de semana (sábado 6 de septiembre a las 8:00 p.m.), el primer concierto sinfónico de Dragon Ball en México, con algunos de sus temas más emblemáticos, dirigidos por Rodrigo Cadet e interpretados por la Orquesta Sincrophonia.

Al mismo tiempo, se encenderá una pantalla gigante con algunos momentos memorables del anime y, además, se presentará el cantante japonés Hironobu Kageyama, intérprete de la canción Cha-La Head-Cha-La; Luis de Lille, voz del primer opening en español latino de Dragon Ball; e Irma Flores, soprano invitada.

Lee también: Escapada de fin de semana: 5 lugares cerca de CDMX

Entradas desde $610 pesos (más cargos por servicio).

Consigue tus boletos en Ticketmaster.

Exposición de bordados en el Claustro de Sor Juana

Próximo a las fiestas patrias y con motivo de la reinauguración del Museo de la Indumentaria Mexicana, la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el Centro Histórico de la CDMX, estrenó la exposición textil ‘La libertad también se borda. El Escudo Nacional en la indumentaria mexicana’.

Foto: Universidad del Claustro de Sor Juana

Está integrada por 35 prendas con distintas técnicas de bordados artesanales. En todas, verás águilas que son símbolo de libertad y soberanía cultural.

Hay algunas de la época de oro del cine mexicano –utilizados por Lola Beltrán–, de las colecciones de Amalia Hernández y Luis Márquez Romay e incluso un saco huichol de lana de finales del siglo XIX.

Abrirá el sábado de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. El domingo permanecerá cerrada.

La entrada es gratuita.

Taller de autorretrato en Museo Frida Kahlo

Uno de los museos más visitados de la CDMX es el de Frida Kahlo en Coyoacán, lugar donde este fin de semana podrás seguir los pasos de esta aclamada pintora mexicana en un taller de pintura.

Fotos: Museo Frida Kahlo

Entre los jardines de la antigua casona, la experiencia consiste en elaborar tu propio autorretrato, tal como lo hiciera Kahlo en vida. Por supuesto, un pintor te guiará en todo momento.

Disponible el sábado 6 y domingo 7, de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

La cuota de recuperación del taller es de $100 pesos por persona, aunque deberás comprar tu boleto de acceso al museo, que tiene un costo de $320 pesos por persona.

Más información en el sitio web: museofridakahlo.org.mx

Exposición de abejas en el Museo Nacional de Culturas Populares

Las abejas son vitales para el equilibrio de la naturaleza, así que si quieres conocer más de su importante labor, lánzate este fin de semana a la primera exposición ‘Miel, Abejas y Polinizadores’ en el Museo Nacional de las Culturas Populares, en el centro de Coyoacán.

Foto: Sectur CDMX

Expertos impartirán distintos conversatorios y conferencias sobre apicultura, abejas nativas y sus productos derivados, mariposas, polillas y murciélagos.

Además, habrá talleres para elaborar bálsamos labiales, velas con cera de abeja, pruebas de adulteración y catas de miel e incluso podrás construir ‘hoteles’ para insectos.

La expo será el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Lee también: Explora una casa embrujada en el Centro Histórico de la CDMX

La entrada es gratuita, aunque los talleres tendrán cupo limitado y deberás registrarte previamente en la liga: forms.gle/FQ8p2Pve9yyYWxLa8

Más información en Facebook: ‘Corenadr’.

Taller de pintura de macetas en Xochimilco

No todo es fiesta en una trajinera. Si buscas una experiencia distinta en Xochimilco, te proponemos el tour de pintura de macetas de Sound Travel, agencia especializada en turismo musical y actividades alternativas en este sitio Patrimonio de la Humanidad.

Fotos: Sound Travel

La experiencia consiste en disfrutar un tour en trajinera y una clase de pintura de macetitas en una chinampa (guiado por miembros de la compañía Artisteando). Incluye una bebida de cortesía y un concierto bohemio a cargo de la cantautora Paulina Parga.

Se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Los boletos tienen un costo de $930 pesos por adulto y $500 por niño. Incluye material para pintar, paseo en trajinera, concierto y bebida.

Más detalles en Whatsapp: (814) 812 2580.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters