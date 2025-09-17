First World Hotel de Malasia es el complejo hotelero más grande del mundo con 7,351 habitaciones. Pero, ¿sabes cuál es el hotel más grande de México?

En 2024, se posicionó como el sexto país con más llegada de turistas internacionales (45 millones).

Para satisfacer la demanda hotelera, en toda la República encontrarás, hoteles de lujo, hoteles boutique, Airbnb, cabañas, alojamientos de negocios o de gama media y resorts (la mayoría all inclusive) que parecen miniciudades, sobre todo en playas.

De estos últimos complejos hoteleros hay uno que destaca por sus dimensiones, que bate el récord nacional. Una pista: está en la Riviera Maya.

¿Cuál es el hotel más grande de México?

El hotel más grande de México es Zona Moon Cancún, un enorme complejo hotelero, propiedad de The Palace Company, empresa mexicana dedicada a la industria turística, especialmente en hotelería.

Foto: Palace Resorts

Está al sur de Cancún, a una media hora en auto desde la Zona Hotelera y a tan solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

¿Cómo es el hotel más grande de México?

Zona Moon Cancún se divide en 3 hoteles de lujo, todos bajo el concepto todo incluido: Moon Palace Cancún, Moon Palace Cancún-Nizuc y Moon Palace The Grand Cancún.

Todo el resort dispone de 3,356 habitaciones, de las cuales 1,339 pertenecen al Moon Palace Cancún, el hotel más grande de los 3.

Foto: Palace Resorts

En el caso de este resort, sus cuartos tienen balcones con vistas al mar Caribe, a los jardines interiores y al campo de golf, además de tinas de hidromasaje y hamacas.

Para comer y tomar, la oferta de Moon Palace Cancún es de 11 restaurantes (de gastronomía italiana, mexicana, oriental, internacional, yucateca, de barbacoa texana, etc.) y 7 bares.

Además, en las áreas comunes hay un spa, simulador de olas, 6 jacuzzis, una gran alberca, jardín de meditación, un club nocturno, 2 canchas de tenis, 4 de pickleball y una de basketball.

Foto: Palace Resorts

En segundo lugar está el hotel Moon Palace The Grand Cancún, con 1,304 cuartos equipados con terrazas, jacuzzis dobles y minibar abastecido diariamente.

A pesar de ser un poco más pequeño, dispone de más opciones gastronómicas. Son 11 sus restaurantes —de especialidades caribeñas, mexicanas, peruanas, asiáticas, francesas, cortes argentinos—, 4 kioscos con snacks y 10 bares (incluido un boliche, un club nocturno y un speakeasy).

Cuenta con 9 albercas exteriores, actividades diarias (teatro, club de playa, shows nocturnos), spa de lujo, campo de golf de 27 hoyos, una sala de juegos para niños y otra para adolescentes y adultos e incluso un parque acuático con minigolf, simulador de olas, río lento y varios toboganes.

Foto: Palace Resorts

Su hotel más pequeño es Moon Palace Nizuc, con 713 habitaciones. Sus amenidades son prácticamente iguales que las del Moon Palace The Grand Cancún.

Cuenta con 6 restaurantes (de buffet internacional, gastronomía mexicana, hamburguesas, churrasquería, etc.) y 4 bares, uno de ellos estilo pub con música en vivo.

Los huéspedes tienen acceso a una piscina con un tobogán y área para niños, así como un spa, un par de canchas de tenis, una de basketball y una marina con deportes acuáticos.

Foto: Palace Resorts

¿Cuánto cuesta hospedarse en el resort más grande de México?

Las tarifas en el hotel o resort más grande de México dependen de la temporada, la disponibilidad y el tipo de habitación, aunque según su página web van desde los $6,470 pesos hasta los $26,280 pesos por noche para 2 personas.

