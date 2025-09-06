El mundo de la moda retumbó el jueves 4 de septiembre tras la noticia de la muerte de Giorgio Armani, uno de los diseñadores más reconocidos, influyentes y prolíficos a nivel mundial.

Su legado no solo se limita a la alta costura y la confección de artículos de lujo: el milanés también incursionó en la industria turística al abrir sus dos hoteles de alta gama.

¿Dónde están los hoteles de Giorgio Armani?

El primer hotel de Giorgio Armani abrió en 2010 en la excéntrica y lujosa ciudad de Dubái, la más poblada de los Emiratos Árabes Unidos, en la península Arábiga.

Foto: Armani Hotels

Un año después, el diseñador decidió ‘volver a casa’ con la apertura de la segunda propiedad de Armani Hotels en Milán, su ciudad natal, considerada una de las capitales mundiales de la moda al lado de París, Londres y Nueva York.

De acuerdo con un comunicado de Armani Hotels, el concepto de los hoteles se basa en la hospitalidad italiana y la filosofía ‘Stay with Armani’, enfocada en una experiencia de lujo, con servicio personalizado para hacer sentir a los huéspedes “en su ‘hogar’, lejos del hogar”.

En ambos casos, la mayoría de elementos arquitectónicos, el interiorismo —contemporáneo, sobrio, con texturas metálicas, diseños inspirados en la naturaleza y una paleta de colores neutra— y hasta la carta de alimentos fueron concebidos por el propio Giorgio Armani, quien se alió con la empresa inmobiliaria emiratí Emaar Properties para la creación de estos alojamientos de lujo.

¿Cómo es el hotel de Giorgio Armani en Dubái?

Armani Hotel Dubai fue el primero de los hoteles de Giorgio Armani y es el más grande.

Ocupa los primeros 8 niveles y los pisos 38 y 39 del Burj Khalifa, el rascacielos más alto del planeta (829.9 metros) y una de las tantas maravillas contemporáneas arquitectónicas de Dubái.

Foto: Armani Hotels

Cuenta con 160 lujosas habitaciones y suites, divididas en 11 categorías, equipadas con balcones con vistas al skyline de la ciudad en el desierto, salas de estar, tinas de hidromasaje, ropa de cama y amenidades Armani.

Para comer y beber, el huésped elige entre 7 centros de consumo: Armani/Lounge, con cafés, tés y aperitivos internacionales; Armani/Ristorante, especializado en gastronomía italiana; Armani/Deli y su fusión de Italia con el mundo; Armani/Mediterraneo, con platillos de la costa mediterránea; Armani/Amal, inspirado en la India; Armani/Hashi, con gastronomía japonesa; y el club nocturno Armani/Privé.

Para quien busca relajación, el sitio ideal es Armani/Spa con tratamientos especializados y una piscina al aire libre con vistas a la Dubai Fountain.

Foto: Armani Hotels

Hay 3 tiendas de lujo: Armani/Dolci, de dulces italianos; Armani/Fiorio, de arreglos florales; y Armani/Galleria, de artículos de moda de la colección Giorgio Armani Privé.

¿Cómo es el hotel de Giorgio Armani en Milán?

El segundo hotel de Giorgio Armani está en el centro de Milán, muy cerca de atracciones como la Piazza del Duomo, el Teatro alla Scala, las calles con comercios de lujo Via Montenapoleone y Via della Spiga, así como del reconocido distrito de diseño llamado Quadrilatero della Moda.

Ocupa un edificio de estilo racionalista italiano (moderno y futurista), diseñado en 1937 por el arquitecto Enrico Agostino Griffini.

Foto: Armani Hotels

Fue remodelado para instalar 95 habitaciones distribuidas en 15 categorías, la mayoría con vistas a las céntricas calles o al skyline de la ciudad. Cuentan con amplios guardarropasy baños de mármol; las suites más exclusivas disponen de terraza, comedor con cocina, tina de hidromasaje y amenidades de la marca Armani.

Al ser más pequeño que la propiedad de Dubái, las opciones gastronómicas son más reducidas, limitándose al restaurante Armani/Ristorante de especialidad italiana y al Armani/Bamboo Bar, con coctelería de autor y aperitivos internacionales.

Foto: Armani Hotels

En la parte más alta del hotel está el Armani/Spa, equipado con una piscina panorámica, seis cabinas, sauna y tratamientos personalizados.

¿Cuánto cuesta hospedarse en los hoteles de Giorgio Armani?

La tarifa en ambos hoteles de Giorgio Armani depende de la temporada y el tipo de habitación.

Las tarifas por noche para dos personas en Dubái inician en los 1,330 euros (unos $29,000 pesos). En Milán van desde los 1,148 euros (más o menos unos $25,000 pesos).

