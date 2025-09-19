México es reconocido mundialmente por su riqueza cultural y pasado mesoamericano. Con 194 zonas arqueológicas abiertas al público, nuestro país resguarda vestigios de civilizaciones como los mayas, zapotecas, mexicas y toltecas, quienes dejaron su legado a través de ciudades y centros ceremoniales.

Estos sitios a través de los años se han convertido en destinos turísticos que reciben a viajeros de todo el mundo. ¿Cuáles son las más visitadas? Te lo decimos.

¿Cuáles son las zonas arqueológicas mas visitadas de México?

En días recientes, la Secretaría de Turismo anunció que, en lo que va de 2025, las zonas arqueológicas del país han recibido 5.1 millones de visitantes, de los cuales 61% fueron nacionales y 39% extranjeros.

Esta cifra representa un aumento del 3.3% respecto al primer semestre de 2024.

Estas son las 3 más importantes en cuanto al número de visitantes nacionales e internacionales.

1. Chichén Itzá

Traducido del maya, Chichén Itzá significa "al borde del pozo donde viven los sabios del agua". Ubicada en Yucatán, esta es la zona arqueológica más visitada de México, sumando 981 mil turistas en el primer semestre de 2025.

Aquí se encuentran las ruinas mayas más famosas del mundo con 26 edificaciones. Desde 1988, es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Su principal atractivo turístico es El Castillo, una estructura piramidal de 4 lados con un templo rectangular en la parte superior. En los alrededores también destacan El Caracol u Observatorio, el Templo de los Guerreros y el juego de pelota.

Chichén Itzá. Foto: Unsplash

2. Teotihuacán

La “Ciudad de los Dioses” es el nombre de una de las mayores ciudades de Mesoamérica. Ubicado en el Estado de México, Teotihuacán es la segunda zona arqueológica más visitada de México con 722 mil visitantes de enero a junio de 2025.

Sus principales atractivos turísticos son la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, así como la Calzada de los Muertos que permite ver por completo las edificaciones.

En sus alrededores se dan paseos en globos aerostáticos y también se practican actividades como el senderismo.

La zona arqueológica tiene su propio museo de sitio, distribuido en 8 salas con piezas de gran valor.

Dato curioso: Teotihuacán fue reconocido como Patrimonio Mundial en 1987 por la UNESCO.

Teotihuacán. Foto: Unsplash

3. Zona arqueológica de Tulum

La Zona arqueológica de Tulum es la tercera más visitada de México con un total de 628 mil visitantes durante la primera mitad del año. Destaca por su ubicación privilegiada: sobre un acantilado de cara al mar Caribe.

Su nombre original en maya era "Zamá", que significa amanecer, haciendo referencia a su ubicación frente al mar. Y es que esta es una de las postales más icónicas de Quintana Roo.

Fue una ciudad amurallada y un importante puerto comercial entre los siglos XIII y XV.

Su principal edificio es "El Castillo", un basamento alto que conserva un templo con 3 accesos.

Ruinas de Tulum. Foto: Pixabay

