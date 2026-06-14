Washington.— La muerte del líder de la banda criminal Tren de Aragua durante una operación militar estadounidense en el sur de Venezuela “envía un mensaje claro a América Latina” sobre el compromiso del presidente Donald Trump de combatir el narcotráfico, declaró el Departamento de Guerra.

Washington y Caracas anunciaron el viernes por la noche haber abatido en una operación conjunta a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cuya cabeza había sido puesta a precio por la administración estadounidense. “La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio”, afirmó en X Patrick Weaver, subjefe de gabinete del Pentágono.

El lunes, el ejército venezolano se desplegó en una zona de explotación aurífera del estado Bolívar bajo control de dos jefes criminales, Juancho y Johan Petrica, este último uno de los fundadores del Tren de Aragua, de acuerdo con fuentes locales. Según una decena de testimonios recogidos por la AFP en la zona, el ejército lanzó tres bombas desde helicópteros.

La opositora y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, agradeció a Trump por acciones contra “grupos armados, organizaciones criminales y mafias”, entre ellos el Tren de Aragua. “Todos estos logros eran impensables hace seis meses (...) reconocemos y agradecemos al presidente Trump y a su administración”, reiteró Machado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.