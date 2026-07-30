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Poder ver lo que sucede en el Lollapalooza 2026 ya no dependerá de viajar a Chicago ni comprar boleto; y es que, los fans de la música y los festivales podrán seguirlo desde casa.
La edición de este año se celebra del 30 de julio al 2 de agosto y, por primera vez, podrá verse a través de las plataformas Hulu y Disney+, gracias a un acuerdo entre ambas y Live Nation para llevar algunos de los festivales musicales más importantes al streaming.
Así, los seguidores de artistas como Charli XCX, Lorde, Tate McRae, The Smashing Pumpkins y JENNIE podrán ver sus presentaciones, completamente en vivo.
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¿Dónde ver Lollapalooza 2026 en vivo?
La transmisión oficial podrá verse exclusivamente para los suscriptores de Hulu y Disney+.
Será el sexto año consecutivo en que Hulu transmite el festival, aunque esta edición marca el debut de Disney+ como plataforma para seguir los conciertos en directo.
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Las presentaciones se distribuirán en dos canales simultáneos, lo que permitirá seguir tanto a los artistas principales como a varios de los actos que se presentan en escenarios alternos.
La cobertura comienza todos los días a las 15:00 horas (tiempo del centro de Estados Unidos), es decir, alrededor de las 14:00 horas del centro de México, y se extenderá hasta el cierre de cada jornada.
¿Qué artistas se presentarán?
El festival reunirá a figuras consolidadas y nuevos talentos de distintos géneros musicales.
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Entre los artistas más esperados destacan:
- Charli xcx
- Tate McRae
- Lorde
- JENNIE
- The xx
- The Smashing Pumpkins
- Empire of the Sun
- Turnstile
- Blood Orange
- Olivia Dean
- Wolf Alice
- Wet Leg
- beabadoobee
- aespa
- The Chainsmokers
- 5 Seconds of Summer
- Lil Uzi Vert
- MUNA
- Zara Larsson
- YUNGBLUD
- Suki Waterhouse
- Major Lazer
- John Summit
- Ethel Cain
Además, el cartel incluye presentaciones de Audrey Hobert, SB19, Geese, Leon Thomas, Jade, Amber Mark, Duke Dumont, Clipse, Khamari, Dombresky, Whethan, Sidepiece, Yoasobi, Waylon Wyatt y otros artistas.
Artistas por día
La programación completa se divide entre dos canales, aunque algunos de los conciertos más esperados son:
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Jueves 30 de julio
- 5 Seconds of Summer
- Empire of the Sun
- Wet Leg
- Lorde
- John Summit
- Blood Orange
Viernes 31 de julio
- Zara Larsson
- YUNGBLUD
- The Smashing Pumpkins
- Charli xcx
- Lil Uzi Vert
- Suki Waterhouse
- Major Lazer
Sábado 1 de agosto
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- Ethel Cain
- Olivia Dean
- JENNIE
- The Neighbourhood
- Clipse
- Leon Thomas
Domingo 2 de agosto
- aespa
- Tate McRae
- The xx
- The Chainsmokers
- Turnstile
- beabadoobee
- MUNA
- Duke Dumont
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