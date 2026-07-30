Poder ver lo que sucede en el Lollapalooza 2026 ya no dependerá de viajar a Chicago ni comprar boleto; y es que, los fans de la música y los festivales podrán seguirlo desde casa.

La edición de este año se celebra del 30 de julio al 2 de agosto y, por primera vez, podrá verse a través de las plataformas Hulu y Disney+, gracias a un acuerdo entre ambas y Live Nation para llevar algunos de los festivales musicales más importantes al streaming.

Así, los seguidores de artistas como Charli XCX, Lorde, Tate McRae, The Smashing Pumpkins y JENNIE podrán ver sus presentaciones, completamente en vivo.

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¿Dónde ver Lollapalooza 2026 en vivo?

La transmisión oficial podrá verse exclusivamente para los suscriptores de Hulu y Disney+.

Será el sexto año consecutivo en que Hulu transmite el festival, aunque esta edición marca el debut de Disney+ como plataforma para seguir los conciertos en directo.

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Las presentaciones se distribuirán en dos canales simultáneos, lo que permitirá seguir tanto a los artistas principales como a varios de los actos que se presentan en escenarios alternos.

La cobertura comienza todos los días a las 15:00 horas (tiempo del centro de Estados Unidos), es decir, alrededor de las 14:00 horas del centro de México, y se extenderá hasta el cierre de cada jornada.

¿Qué artistas se presentarán?

El festival reunirá a figuras consolidadas y nuevos talentos de distintos géneros musicales.

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Entre los artistas más esperados destacan:

Charli xcx

Tate McRae

Lorde

JENNIE

The xx

The Smashing Pumpkins

Empire of the Sun

Turnstile

Blood Orange

Olivia Dean

Wolf Alice

Wet Leg

beabadoobee

aespa

The Chainsmokers

5 Seconds of Summer

Lil Uzi Vert

MUNA

Zara Larsson

YUNGBLUD

Suki Waterhouse

Major Lazer

John Summit

Ethel Cain

Además, el cartel incluye presentaciones de Audrey Hobert, SB19, Geese, Leon Thomas, Jade, Amber Mark, Duke Dumont, Clipse, Khamari, Dombresky, Whethan, Sidepiece, Yoasobi, Waylon Wyatt y otros artistas.

Artistas por día

La programación completa se divide entre dos canales, aunque algunos de los conciertos más esperados son:

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Jueves 30 de julio

5 Seconds of Summer

Empire of the Sun

Wet Leg

Lorde

John Summit

Blood Orange

Viernes 31 de julio

Zara Larsson

YUNGBLUD

The Smashing Pumpkins

Charli xcx

Lil Uzi Vert

Suki Waterhouse

Major Lazer

Sábado 1 de agosto

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Ethel Cain

Olivia Dean

JENNIE

The Neighbourhood

Clipse

Leon Thomas

Domingo 2 de agosto

aespa

Tate McRae

The xx

The Chainsmokers

Turnstile

beabadoobee

MUNA

Duke Dumont

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