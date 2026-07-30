Espectáculos | 30-07-26 | 17:56 | Actualizada | 30-07-26 | 19:05 |

Poder ver lo que sucede en el Lollapalooza 2026 ya no dependerá de viajar a Chicago ni comprar boleto; y es que, los fans de la música y los festivales podrán seguirlo desde casa.

La edición de este año se celebra del 30 de julio al 2 de agosto y, por primera vez, podrá verse a través de las plataformas Hulu y Disney+, gracias a un acuerdo entre ambas y Live Nation para llevar algunos de los festivales musicales más importantes al streaming.

Así, los seguidores de artistas como Charli XCX, Lorde, Tate McRae, The Smashing Pumpkins y JENNIE podrán ver sus presentaciones, completamente en vivo.

Lee también

¿Dónde ver Lollapalooza 2026 en vivo?

La transmisión oficial podrá verse exclusivamente para los suscriptores de Hulu y Disney+.

Será el sexto año consecutivo en que Hulu transmite el festival, aunque esta edición marca el debut de Disney+ como plataforma para seguir los conciertos en directo.

[Publicidad]

Las presentaciones se distribuirán en dos canales simultáneos, lo que permitirá seguir tanto a los artistas principales como a varios de los actos que se presentan en escenarios alternos.

La cobertura comienza todos los días a las 15:00 horas (tiempo del centro de Estados Unidos), es decir, alrededor de las 14:00 horas del centro de México, y se extenderá hasta el cierre de cada jornada.

¿Qué artistas se presentarán?

El festival reunirá a figuras consolidadas y nuevos talentos de distintos géneros musicales.

[Publicidad]

Entre los artistas más esperados destacan:

  • Charli xcx
  • Tate McRae
  • Lorde
  • JENNIE
  • The xx
  • The Smashing Pumpkins
  • Empire of the Sun
  • Turnstile
  • Blood Orange
  • Olivia Dean
  • Wolf Alice
  • Wet Leg
  • beabadoobee
  • aespa
  • The Chainsmokers
  • 5 Seconds of Summer
  • Lil Uzi Vert
  • MUNA
  • Zara Larsson
  • YUNGBLUD
  • Suki Waterhouse
  • Major Lazer
  • John Summit
  • Ethel Cain

Además, el cartel incluye presentaciones de Audrey Hobert, SB19, Geese, Leon Thomas, Jade, Amber Mark, Duke Dumont, Clipse, Khamari, Dombresky, Whethan, Sidepiece, Yoasobi, Waylon Wyatt y otros artistas.

Artistas por día

La programación completa se divide entre dos canales, aunque algunos de los conciertos más esperados son:

[Publicidad]

Jueves 30 de julio

  • 5 Seconds of Summer
  • Empire of the Sun
  • Wet Leg
  • Lorde
  • John Summit
  • Blood Orange

Viernes 31 de julio

  • Zara Larsson
  • YUNGBLUD
  • The Smashing Pumpkins
  • Charli xcx
  • Lil Uzi Vert
  • Suki Waterhouse
  • Major Lazer

Sábado 1 de agosto

[Publicidad]

  • Ethel Cain
  • Olivia Dean
  • JENNIE
  • The Neighbourhood
  • Clipse
  • Leon Thomas

Domingo 2 de agosto

  • aespa
  • Tate McRae
  • The xx
  • The Chainsmokers
  • Turnstile
  • beabadoobee
  • MUNA
  • Duke Dumont

Lee también

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]