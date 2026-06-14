Los labiales no solo aportan color y personalidad al maquillaje, sino que también pueden influir visualmente en su forma y tamaño. Pero la elección del tono es clave para crear la ilusión de mayor volumen.

Y es que ciertos colores reflejan mejor la luz, lo que aporta una apariencia más llena y definida. Si quieres saber cuáles son, sigue leyendo.

5 colores de labiales que aportan volumen

De acuerdo con el blog de Maybelline, una manera sencilla de tener labios gruesos es elegir un labial ligeramente más claro que su tono natural. Esto crea un efecto de mayor volumen porque refleja la luz en puntos como el centro y el arco de cupido.

1. Rosa brillante

Los labiales rosas son brillantes y reflejan la luz de manera armoniosa. Como recomendación, elígelo en un acabado satinado.

Labial rosa brillante. Foto: Unsplash

Leer también 5 accesorios para el cabello que elevarán tus looks de verano

2. Malva

Este tono es perfecto para pieles medias y profundad, puesto que crea un contraste iluminado en los labios. Te sugerimos llevarlo con acabado satinado o mousse con un toque de brillo labial transparente.

[Publicidad]

Labial malva. Foto: Unsplash

3. Beige neutro

El beige neutro, al ser más claro que la piel de los labios, atrae la luz naturalmente y hasta neutraliza el color de los dientes. Para mejores resultados, úsalo en acabado cremoso o glossy.

Labial beige neutro. Foto: Unsplash

4. Naranja encendido

El naranja es cálido y vibrante, perfecto para las pieles con subtonos amarillos y rosados puesto que se encuentran dentro de la misma gama. En los labios, agrega luminosidad y les da un efecto de estar más rellenos.

Labial naranja encendido. Foto: Unsplash

5. Rojo cereza

Si buscas un labial para una ocasión elegante, el rojo cereza es tu mejor elección. Dicho tono resalta los labios y les da una apariencia jugosa, sólo debes cuidar usarlo con un delineador para que los bordes se vean bien definidos.

[Publicidad]

Tip extra: elígelo en fórmula líquida mate.

Labial rojo cereza. Foto: Unsplash

Los tonos de tu labial influyen significativamente en la percepción visual del volumen de los labios. Por ello, elegir el color y acabado adecuado es clave.

Leer también Cómo es la nueva colección "Vamos con todo" de Shein

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/