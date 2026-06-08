Los accesorios para el cabello son los aliados perfectos para elevar o complementar cualquier outfit, dale un toque personal a tu cabellera con la llegada del verano.

Esta temporada no solo se trata de calor, también es el momento ideal para experimentar con colores, texturas y estilos que te harán lucir fresca. En De Última te mostramos 5 opciones de accesorios para el cabello que elevarán tus looks de verano, para lucir tu cabello suelto o recogido.

Peina tu cabello en verano con accesorios llamativos durante la temporada de calor. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los mejores accesorios para adornar el cabello en verano?

Broches de diferentes diseños y formas

La moda de los años noventa y dos mil regresó para el 2026, los broches. Estos accesorios para el cabello vienen de todos los colores y cada uno con diseños distintos para personalizar tu peinado.

Estos adornos están hechos de metal o de plástico, no importa qué material escojas,ambos puedes utilizarlos para sujetar mechones sueltos que sobresalen de la frente del cabello o de los lados.

Eso sí, para verano se recomienda escoger broches de colores que transmitan alegría.

Escoge broches de colores que transmitan alegría o reflejen la temporada veraniega: Foto: Bershka

Pinzas tamaño XL

Las pinzas grandes o XL continúan en tendencia, porque permiten enrollar todo el cabello dentro del accesorio y lucir un peinado chic sin mucho esfuerzo. Por otro lado, es muy práctico y perfecto para el calor de verano. Ya sea en tonos neutros, transparentes o diseño nacarado, cualquier opción es buena, sin embargo, si en tus vacaciones eliges ir a la playa escoge un diseño que vaya muy en tema “playero”.

Pinza metálica con temática playera para las vacaciones de verano. Foto: SHEIN

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Bandanas

Las bandanas podrían ser el complemento más versátil de nuestra lista debido a que puedes usarlas de muchas maneras: llevarlas como diadema, enredadas alrededor de tu coleta o cubrir gran parte de tu cabeza para lucir más “bohemia”, con mucho estilo.

Utiliza tu bandana de distintas maneras y escoge diseños adecuados para el calor. Foto: Pull&Bear

Gorro de red

Es un accesorio poco común, pero está teniendo un auge increíble y te dará un look único. Se ha popularizado como “mesh hat” y se encuentra en diferentes texturas y materiales, como crochet o cadena. Los gorritos con cuentas y piedras lucirán muy sofisticados en tu melena.

Únete a la tendencia del "mesh hat". Foto: Zara

Piojitos o mini pinzas

Las mini pinzas, o como algunos pueden conocerlos: “piojitos", es otra tendencia noventera y dosmilera que regresó. Estos accesorios para el pelo sujetan los mechones o los adornan, lo mejor es que vienen en distintas formas, colores y materiales.

Si quieres revivir esa nostalgia juvenil divertida, vuelve a utilizarlos. Si es la primera vez que te enteras de este adorno, consíguelo porque seguro se convertirá en tu favorito.

Los piojitos o mini pinzas son la tendencia dosmilera que está de regreso. Foto: SHEIN

¡Experimenta con todos los accesorios en tu cabello y pruébalos este verano!

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