¡Más y más! La joyería maximalista es la propuesta de la marca mexicana Forchetta, la cual celebró su lanzamiento recientemente en la Ciudad de México, con cinco colecciones diferentes. La diseñadora Amai Moreno, guiada por un sueño que comenzó en la infancia, creó un universo completo y auténtico donde se pueden encontrar muchísimas piezas para variados estilos y ocasiones: anillos, aretes, collares y brazaletes.

La mayoría de las joyas están elaboradas en acero inoxidable y muchas piezas tienen baño de oro de 18K, además de otros materiales como resinas, cristales, perlas sintéticas, zirconias y acabados texturizados “que aportan mucho carácter visual a las colecciones”, destaca Amai. Se pueden usar tanto en el día a día como en ocasiones especiales.

Las 5 colecciones de Forchetta

La fundadora de la marca dio vida a cinco colecciones, cada una con esencia propia muy bien definida. “Cada colección tiene una personalidad muy marcada porque queremos que las personas puedan identificarse emocionalmente con distintas versiones de sí mismas”, explica Amai Moreno.

Alquimia

“Alquimia tiene una energía mística y simbólica. La colección incorpora insectos, cruces, medallones y elementos con mucha personalidad visual; son piezas que se sienten casi como amuletos”, detalla.

Puedes ver una abeja, una hormiga o una mariquita como personaje central de un anillo; así como dijes de símbolos de buena suerte y protección: ojito, cuerno, estrella de ocho puntas y cruz, entre otros.

Aretes de corazón sagrado y anillo de cigarra dorado. Foto: Cortesía Forchetta

Esencia

Quienes buscan piezas atemporales pueden revisar las opciones que tiene esta línea, por ejemplo, hay: brazaletes rígidos en dorado y plateado, cadenas con eslabones de diferentes formas y tamaños, collares con cuentas, aretes con formas orgánicas y las clásicas arracadas.

“Esencia reúne piezas más atemporales y versátiles, pero sin perder presencia. Son joyas que funcionan increíble para todos los días y que pueden convivir fácilmente con cualquiera de las otras colecciones”, amplía Amai Moreno.

Piezas clásicas que se pueden combinar fácilmente. Foto: Cortesía Forchetta

Mar

Su nombre es directo: su inspiración es el maravilloso océano y tienen una “energía de verano eterno”, como dice Amai. Conchas marinas, estrellas de mar, perlas, flores y soles son motivos abundantes en esta línea. El brillo y la elegancia del nácar seducen para la temporada veraniega.

“Mar tiene piezas más fluidas, brillantes y frescas que pueden transformar un look muy simple en algo mucho más especial y sensual”, señala. Y una ventaja es que estas figuras siempre tienen espacio en las tendencias.

El brazalete es una de las piezas más destacadas de la marca. Foto: Cortesía Forchetta

Musa

Es una de las colecciones más elegantes, incorpora el toque clásico de las perlas en muchas piezas y también una dosis de color en acrílicos y cristales. “Musa tiene una energía más editorial y femenina. Son piezas que se sienten protagonistas, pensadas para elevar muchísimo el styling y convertirse en el centro del look”, asegura la fundadora de Forchetta.

Las perlas resaltan como sinónimo de atemporalidad. Foto: Cortesía Forchetta

Recreo

Está inspirada en ese espacio de descanso y diversión que se tiene en medio de las clases. Es la colección más colorida de todas, una propuesta fresca para almas extrovertidas o que, simplemente, desean añadir un pop de color a sus outfits. Destacamos sus brazaletes, en colores vibrantes y con mezclas de tonalidades.

En palabras de la creadora de la marca: “Recreo nace desde la nostalgia, el color y la diversión. Es probablemente la colección más libre y juguetona de la marca; perfecta para quienes disfrutan mezclar, experimentar y usar la joyería de una manera menos seria”.

Los colores también son "maximalismo". Foto: Cortesía Forchetta

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En conversación con Amai Moreno, fundadora de Forchetta

-Durante el lanzamiento de la marca comentaste que la joyería ha sido una forma de expresión para ti desde que eras niña. ¿Cuéntanos más sobre tu historia con este arte?

La joyería fue mi primera forma de expresión y mi primer negocio, a los 6 años hacía pulseritas con cuentas y piedras, las hacía para mí y las vendía a mi entorno cercano. Me fascinaba combinarlas, apilarlas y crear mezclas que para mí tenían personalidad propia.

Crecí usando muchísimas piezas al mismo tiempo, era mi manera de sentirme yo. Mientras otras personas encontraban esa expresión en la ropa o el maquillaje, yo la encontraba en la joyería. La esencia de Forchetta nace justamente de esa relación emocional con la joyería: verla como una herramienta para expresarte, jugar y mostrar quién eres.

-¿Cómo surge el nombre de la marca?

“Forchetta” significa “tenedor” en italiano. La idea viene de relacionar la marca con el acto de devorar, disfrutar y arrasar con la vida sin miedo. La esencia de la marca siempre ha estado conectada con el exceso, con tomar espacio, con atreverte a más. Entonces el nombre terminó funcionando como una metáfora de eso: de “devorarte” el mundo a tu manera, con estilo y personalidad.

Amai Moreno, fundadora de Forchetta. Foto: Cortesía Forchetta

-¿Por qué consideras que las joyas son relevantes en el estilo personal?

Porque tienen el poder de transformar completamente la energía de un look. Puedes usar algo muy simple y hacer que se sienta totalmente distinto dependiendo de la joyería que lleves.

Pero más allá de complementar un outfit, creo que las joyas hablan muchísimo de personalidad. Hay quienes usan una pieza especial todos los días porque les da seguridad; otras que disfrutan exagerar, mezclar o experimentar. La joyería tiene algo muy íntimo: se vuelve parte de ti, de tus recuerdos y de tu identidad visual.

-En un momento en que se mantiene el auge del minimalismo, ¿por qué es importante tener opciones como Forchetta que nos inviten a llevar más?

Porque no todas las personas se identifican con la idea de contenerse visualmente. Creo que también existe una generación que quiere divertirse más con su imagen, experimentar y expresarse desde el exceso, el color y las mezclas.

Forchetta no busca pelearse con el minimalismo, simplemente propone otra energía. Una donde el “más no es suficiente” se convierte en una forma de libertad creativa. Usar muchas piezas, mezclar tonos o llevar algo grande no tiene que sentirse incorrecto o demasiado. A veces justamente ahí está la personalidad.

Las piezas se pueden llevar en layering. Foto: Cortesía Forchetta

-Una de sus propuestas de estilo es el layering (capas). ¿Cómo sugieres llevar tu joyería cuando no se está acostumbrada a lucir muchas piezas o de gran tamaño?

La mejor forma es empezar poco a poco y entender que el layering no tiene reglas estrictas. A veces basta con agregar un anillo extra o mezclar dos cadenas distintas para cambiar completamente el look.

También ayuda mucho elegir una pieza protagonista y construir alrededor de ella. Lo más importante es perderle el miedo a mezclar, tonos, texturas, tamaños y más. La idea es encontrar una manera de usar las piezas que se sienta auténtica para ti.

-Hay dos colecciones que podrían ser muy usadas en verano 2026: “Recreo”, por su colorido, y “Mar”, por sus elementos de temporada. ¿De qué manera podrían elevar nuestros looks?

Recreo es probablemente la colección más caótica y divertida de la marca. Tiene combinaciones de colores, íconos y una mezcla más libre de formas y materiales. La idea es recuperar esta sensación de ponerte joyas sin pensar demasiado en reglas, solamente porque te hacen feliz. Es una colección perfecta para verano porque incluso con una playera básica o un outfit muy simple, las piezas se vuelven el punto focal y transforman completamente la energía del look.

Mar está inspirada en todo lo que encontrarías dentro de un tesoro hundido: estrellas de mar, conchas, perlas barrocas, peces, texturas orgánicas y metales que parecen moldeados por el agua. Es una colección muy pensada para verano y piel bronceada. Son piezas que elevan muchísimo porque aportan textura, brillo y dimensión al styling, especialmente en looks más relajados o monocromáticos.

Las piezas de la nueva marca de joyas están disponibles en su tienda online: forchetta.mx.

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