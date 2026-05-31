Si tu pantalón ya no te queda o escogiste una talla incorrecta, no te preocupes. Hay una serie de hacks que puedes probar para arreglar el problema y que tu prenda te quede a la perfección.

Hoy en De Última te presentamos tres métodos sencillos y lo mejor de todo es que no implican el uso de aguja e hilo o máquinas de coser.

¿Cómo agrandar un pantalón de la cintura?

1. Truco con la secadora

El primer método para agrandar la tela de los costados de los pantalones consiste en usar una secadora para el pelo. Después, realiza lo siguiente:

Coloca la prenda en una superficie plana. Pasa la secadora con aire caliente durante 3 minutos, solamente en la zona de la cintura o la que más te apriete. Palpa la tela para verificar que se esté calentando. Cuando se sienta caliente, estira la prenda durante 5 minutos. En caso de ser necesario, desabróchalo.

Toma en cuenta que este truco lo deberás realizar cada vez que uses la prenda, pues cuando la metas a la lavadora volverá a su tamaño normal.

Estira los pantalones con la tela caliente para agrandarlos. Foto: Captura de pantalla / YouTube

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2. Truco con un atomizador

En caso de no tener secadora, este truco puede servirte y solo necesitarás un atomizador con agua caliente:

Coloca tus pantalones en una superficie plana. Rocía la parte de la cintura con agua caliente; es importante que la prenda quede bien humedecida. En lugar de estirar con tus manos la cintura del pantalón, agrándala con ayuda de un objeto amplio como un gancho, un libro o una carpeta. Retira el objeto una vez que la prenda esté completamente seca.

Igual que el truco anterior, éste lo tendrás que repetir cada vez que uses la prenda.

Estira tus pantalones de la cintura con un libro o gancho. Foto: Captura de pantalla / YouTube

3. Truco con ligas para cabello

Para este truco necesitas un material que seguro encuentras en casa: ligas para sujetar el pelo. Una vez que que las tengas, haz esto:

Si tu problema es que el botón no alcanza a cerrar, debes enredar la liga en el contorno del botón. Cuando quede bien acomodada, pásala por el ojal. Finalmente, abrocha tu pantalón pasando la liga por dentro del ojal, luego por fuera y sostenla en el mismo contorno del botón. Listo.

Utiliza ligas para cerrar el botón de tus pantalones. Foto: Captura de pantalla / YouTube

¡Ya lo sabes! Prueba estos trucos que te ayudarán a recuperar la comodidad de tu pantalón.

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