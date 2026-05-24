Los sombreros no solo son un accesorio para complementar tu outfit, sino que durante esta temporada son esenciales protegerte de los rayos del sol. Pero con el uso cotidiano es normal que se llenen de polvo o se manchen.

Sin embargo, lavarlos de manera incorrecta puede deformarlos, desteñirlos o dañarlos rápidamente. Pero no te preocupes porque en De Última te compartimos los mejores tips para mantenerlos limpios.

Lava tus sombreros correctamente para que no pierdan su forma. Foto: Unsplash

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¿Cómo lavar los sombreros sin dañarlos?

1. Revisa la etiqueta con los cuidados

Por lo general, cada sombrero tiene una etiqueta donde especifica sus cuidados y cuál es la mejor forma de lavarlo, ello para evitar que se deforme. Y es mejor limpiarlo a mano.

Antes de iniciar con el proceso, se recomienda retirar el polvo con un cepillo de cerdas blandas o con ayuda de un paño húmedo.

2. Lava el sombrero

Para que el sombrero no se dañe o se destiña, llena un recipiente con agua tibia y agregarle un poco de detergente para prendas delicadas. Después, con ayuda del cepillo de cerdas suaves o del paño frota suavemente la superficie para retirar la suciedad o posibles manchas.

El siguiente paso es remojar el sombrero en agua tibia con un poco de detergente durante 2 minutos; si lo dejas más tiempo podría perder su forma.

3. Enjuaga el sombrero

Recuerda no utilizar mucho detergente y enjuagar tu sombrero con agua fría; en este paso, frotalo suavemente con tus manos para ir sacando el jabón.

Cuando el agua quede limpia, significa que el accesorio está listo para dejarse secar. De lo contrario, sigue enjuagando porque dejar el detergente puede ocasionar manchas.

4. Seca el sombrero

Deja secar tu sombrero al aire libre y lejos de los rayos solares; evita meterlo en la secadora, ya que puedes afectar su forma o maltratar el material con el que está hecho.

En caso de que la parte de arriba del sombrero (corona) se aplaste con el peso del agua, coloca una bola de papel dentro mientras permites que se seque.

5. Guarda tu sombrero

Una vez seco, guarda tu sombrero en un sitio fresco. No le coloques objetos pesados encima para que no pierda su forma original.

Los sombreros con ala de cartón o de plástico deben lavarse a mano. Foto: Unsplash

¿Cuáles sombreros no se lavan a mano?

La mayoría de sombreros se deben lavar a mano por materiales delicados como la paja; sin embargo, hay excepciones:

Sombreros con ala rígida (cartón o plástico): no deben sumergirse en agua, ya que se pueden deformar o romper. Lo ideal es limpiarlos con un paño húmedo y retirar el polvo o frotar ligeramente sobre las manchas.

Sombreros de tela: este tipo de sombreros se pueden meter en la lavadora, ya que no corren el riesgo de deformarse. Y para conservar sus tejidos, es mejor introducirlos en una bolsa especial para lavado.

Los sombreros de tela no se deforman, por lo que se pueden meter en la lavadora. Foto: Unsplash

Con estos pasos puedes conservar tus sombreros favoritos como nuevos y por más tiempo.

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