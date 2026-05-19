Rocío Sánchez Azuara no solo se ha consolidado como una de las presentadoras más reconocidas de la televisión mexicana, sino que también ha llamado la atención por los vestidos de primavera que luce frente a las cámaras.

Esta temporada, la famosa sabe destacar por elegir prendas coloridas y elegantes. Con diseños ligeros, estampados llamativos y cortes cómodos, nos demuestra que es posible llevar un look sofisticado sin perder frescura.

Por eso, aquí te mostramos 5 de sus mejores vestidos para inspirarte.

¿Qué vestidos de Rocío Sánchez Azuara llevar esta primavera?

Vestido midi amarillo

En este atuendo, Rocío Sánchez Azuara luce un vestido midi en tono amarillo intenso, uno de los colores representativos de la primavera 2026.

La prenda sin mangas, con cuello de camisa y con botonadura frontal ofrece un diseño en tendencia y ligero, ideal para enfrentar las altas temperaturas.

Además, complementa su look con un cinturón del mismo color que resalta su cintura y estiliza su figura, mientras que la falda de corte amplio aporta comodidad y movimiento.

Finalmente, añade unos zapatos de tacón en tonos azules y con aplicaciones brillantes, lo que hace resaltar aún más el conjunto.

Los vestidos midi se caracterizan por sobrepasar la rodilla, pero no llegan al tobillo. Foto: Instagram @rocio_sazuara

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Vestido blanco y negro

Aquí, la presentadora porta un vestido corto en tonos blanco y negro con estampado floral y con caída amplia, una combinación clásica y que aporta un toque moderno.

Asimismo, el diseño cruzado y con mangas amplias le da al outfit un estilo relajado, perfecto para sentirse cómoda ante las altas temperaturas.

Y por si fuera poco, lo lleva a juego con accesorios discretos en tonos plateados que añaden un estilo refinado.

La combinación blanco y negro es un clásico de la moda. Foto: Instagram @rocio_sazuara

Vestido asimétrico con estampado

Para el tercer look, Rocío Sánchez Azuara apuesta por un vestido corto con estampado tipo mosaico en tonos naranja, blanco y azul, combinación que resulta llamativa y vibrante esta temporada.

Su diseño cruzado en la parte superior y el corte asimétrico de la falda dinamismo. Como toque final, la conductora lo luce con accesorios discretos.

Sin duda, el estampado geométrico de la prenda se convierte en el protagonista, debido a que no es un estilo no tan común pero muy chic.

Los estampados coloridos continúan siendo tendencia en la primavera. Foto: Instagram @rocio_sazuara

Vestido camisero con estampado florar

En este atuendo, la famosa opta por un vestido camisero midi con estampado floral en tonos azul y blanco, una combinación inspirada en los colores clásicos de la primavera y perfecta para quienes aman lo discreto.

La prenda tiene un cuello tipo camisa y botones frontales, detalles que proyectan un estilo clásico. También incluye un cinturón con hebilla metálica que define su silueta y da estructura al outfit, mientras que las mangas cortas dobladas le dan ese aire informal para llevar en un desayuno u ocasión especial.

Los vestidos con estampados florales no te pueden faltar en el armario esta temporada. Foto: Instagram @rocio_sazuara

Vestido con rayas de colores

Para el último look, Rocío Sánchez Azuara porta un vestido cruzado con líneas diagonales en tonos lila, verde y blanco, un diseño moderno y dinámico. Y es que el patrón de rayas de la prenda crea un efecto visual que estiliza la figura.

Aunado a ello, el estilo sin mangas y la caída lo hacen sumamente fresco para los días calurosos, ya sea en una salida formal o incluso para la playa.

Como complemento, la conductora añade accesorios discretos en tonos plateados, mismos que permiten que el estampado sea el protagonista del outfit.

Los vestidos con patrones de raya estilizan la figura. Foto: Instagram @rocio_sazuara

Cualquiera de estos vestidos de primavera de Rocío Sánchez Azuara puede servirte de inspiración para crear looks cómodos, elegantes, coloridos y versátiles.

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