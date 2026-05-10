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La es la temporada perfecta para experimentar con el color y darle un toque fresco, alegre y sofisticado a tus looks. Entre todos los tonos que destacan en esta época, el rosa tiene un toque especial.

Desde los tonos pastel hasta los intensos y vibrantes, es un color que puede combinarse con una variedad de tonalidades para crear atuendos modernos, elegantes y llenos de personalidad.

¿Qué significa el color rosa en la moda?

De acuerdo con Pantone, los tonos claros del rosa representan ternura, fragilidad, naturaleza, diversión y bienestar; mientras que los intensos simbolizan alegría, energía y entusiasmo.

Este tono ha tenido un impacto grande en la moda porque combina significados culturales, psicológicos y estéticos, los cuales han cambiado mucho con el tiempo. Así que su influencia va más allá de ser un “un color bonito”.

Y es que, según el blog de la firma Lester, pasó de ser un color asociado al lujo y la aristocracia a convertirse en un símbolo de feminidad durante el siglo XX.

Pero además, diseñadores como Valentino o Elsa Schiaparelli y fenómenos culturales como Barbie ayudaron a convertirlo en un tono poderoso.

¿Con qué colores combinar con el rosa en tus looks?

1. Rosa fucsia y naranja

El fucsia es un rosa lleno de energía y cuando se combina con un naranja, da como resultado un conjunto para proyectar “seguridad” y creatividad:

Look rosa fucsia y naranja. Foto: Shein
Look rosa fucsia y naranja. Foto: Shein

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2. Rosa y amarillo pastel

En , los colores pastel predominan y un match perfecto es el rosa con amarillo; ambos logran transmitir serenidad y alegría. Lúcelos en combo tanto en tus prendas como en accesorios:

Look rosa y amarillo pastel. Foto: Shein
Look rosa y amarillo pastel. Foto: Shein

3. Rosa "Barbie" y azul pastel

Otro tip infalible es combinar prendas rosas con azul pastel; tomando como referencia el círculo cromático, el azul y el rosa son complementarios, es decir, una combinación que da como resultado un contraste marcado y armonioso:

Look rosa y azul pastel. Foto: Shein
Look rosa y azul pastel. Foto: Shein

4. Rosa pétalo y verde

La combinación de rosa y verde se asocia con la naturaleza, lo que es perfecto para la temporada de . ¿La razón? Muchas flores tienen este match y tú también puedes integrarlo en tu modo de vestir:

Look rosa y verde. Foto: Shein
Look rosa y verde. Foto: Shein

5. Rosa durazno y beige caramelo

Finalmente, el rosa con un beige cálido (como el caramelo) ayuda a proyectar sofisticación. Te recomendamos llevarlos en tus atuendos de la oficina y para cualquier ocasión formal:

Look rosa y beige caramelo. Foto: Unsplash
Look rosa y beige caramelo. Foto: Unsplash

Ya sea en su versión pastel o vibrante, la de color rosa no te puede faltar en el armario.

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