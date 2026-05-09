Los brasieres son una prenda que está presente en el guardarropa de la mayoría de las mujeres, ya que brinda comodidad, soporte y volumen al busto. Durante los días de calor es fundamental mantener buena higiene, eso incluye lavar tus brasieres con más frecuencia para evitar problemas en la piel, y en De Última te diremos cada cuánto se debe lavar esta prenda.

Lava tus brasieres antes de meterlos al cajón de la ropa interior para evitar la propagación de bacterias. Foto: Unsplash

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¿Cuándo lavar un brasier?

El uso del brasier brinda distintas funciones para el busto como:

Comodidad.

Soporte.

Volumen.

Forma.

Generalmente, se recomienda lavar los brasieres cada tres días (o usos), sin embargo, su limpieza varía de factores como su uso frecuente o la sudoración que tu cuerpo produzca, así como la grasa y las bacterias que se acumulen en la tela. Cuando sudas mucho, lo recomendable es lavarlo después de un solo uso.

Si los guardas con exceso de sudor en tu cajón de ropa interior, las bacterias se propagarán en la tela, especialmente en la varilla que sostiene el busto, ya que la base absorbe el sudor del día.

No mantener una higiene adecuada en la ropa interior podría ocasionar problemas en la piel, como irritación o acné a causa del sudor.

Si no lavas los brasieres, puede provocar irritación o acné en la piel. Foto: Unsplash

¿Cómo lavar los brasieres?

Lávalo a mano

Si tus sostenes no cuentan con varilla, no es necesario lavarlos a mano, sin problemas se pueden meter en la lavadora. Si cuentan con varilla, lava a mano con jabón suave. Antes de lavarlos, remójalos en agua con jabón durante 20 minutos, de esta manera el lavado te será más fácil. Enjuaga hasta que el agua salga limpia.

Lávalo en lavadora

Los brasieres también se pueden lavar en la lavadora, solo necesitas protegerlos con una bolsa de tela delgada para que no se maltraten.

Procura abrochar los sujetadores y, en caso de que se pueda, retirar las esponjas.

Ingresa los brasieres en la bolsa de tela delgada.

Configura el ciclo de lavado a delicado con agua fría o tibia.

Agrega el detergente de tu preferencia y listo.

¿Cuáles son las consecuencias de no lavar los brasieres?

Al no lavar los brasieres, a pesar del exceso de sudor en los días calurosos, tu piel lo resentirá de la siguiente manera:

Irritación.

Acné.

Picazón.

Infecciones.

Mal olor.

Lava los brasieres a lavadora con una bolsa de tela para que no se maltraten. Foto: Unsplash

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