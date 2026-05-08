Mamá puede iniciar con su ritual de belleza y bienestar desde que sale del baño, continuarlo cuando va a correr y concluirlo al momento en que se monitorea la calidad de su sueño. Por las mañanas, podría revisar los registros y obtener recomendaciones personalizadas con el propósito de lograr el equilibrio en los distintos aspectos.

La tecnología juega un papel relevante en los diferentes procesos, representada en avanzadas secadoras y estilizadores de cabello, wearables con sensores de última generación y dispositivos cuya intención es que luzca una piel radiante. Se trata de innovaciones que incluso han tenido la asesoría de expertos en su desarrollo.

Esta lista de regalos tecnológicos apuesta por acompañarla en sus rituales de beauty & wellness. Incluye propuestas de marcas reconocidas por su calidad e investigación.

Mascarilla Shark CryoGlow

La mascarilla beauty que convierte el skincare en un ritual futurista. Fioto: Shark

Ahora que el autocuidado es toda una bandera para las personas, considerar esta mascarilla para mamá es un acierto. Entre sus especificaciones destacadas cuenta con la función “antiedad”, la cual disminuye líneas finas y mejora la firmeza de la piel, y con el modo que unifica el tono de piel y reduce el acné y los brotes.

La idea es que ella seleccione una rutina, siga el progreso y ajuste el nivel de frío, aunque también puede interrumpir el proceso en el momento que quiera. De acuerdo con la marca, el equipo se desarrolló con expertos en cuidado de la piel y se respaldó con estudios clínicos.

Puedes conseguirla en sharkninja.mx o buscarla en Amazon y Mercado Libre. Precio: 7,000 pesos.

Dyson Supersonic r

La secadora viral que promete acabado de salón y menos frizz. Foto: Dyson

Si ella solo desea una secadora de cabello, la Supersonic r es definida como la más ligera y potente de Dyson. Se diseñó para un secado rápido y preciso, para reducir el frizz hasta en un 46% y, no menos importante, con la asesoría de los estilistas: más de 100 profesionales probaron el dispositivo y la mayoría coincidió en que lograba un acabado de salón.

Incluye cinco accesorios, cada uno ajustado para un desempeño óptimo. Asimismo, integra 10 láminas calefactoras en la curva de máquina para un flujo más uniforme, para un estilizado de precisión.

Puede conseguirse directamente en Dyson, Sephora, Liverpool, El Palacio de Hierro y Amazon. Precio: 14,000 pesos.

Oura Ring 4

El anillo inteligente que monitorea sueño, estrés y bienestar. Foto: Huawei

Llevar el registro de la actividad física y otros aspectos del bienestar, como sueño y estrés, no implica usar necesariamente un wearable en la muñeca, como un reloj inteligente. Este anillo, además de contar con un diseño elegante, promete comodidad y precisión, ya que está hecho de titanio ligero y duradero, integra sensores discretos y puede ser empleado hasta en pieles sensibles (antialergénico).

La suscripción a Oura da acceso a análisis personalizados, permite establecer objetivos a largo plazo y posibilita adoptar hábitos saludables duraderos. La autonomía del Oura Ring 4 es de entre cinco y ocho días por carga.

Se puede conseguir en Huawei, Liverpool, El Palacio de Hierro. Precio: 7,869-11,249 pesos.

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Huawei Watch GT Runner 2

El smartwatch ideal para mamás runners y amantes del wellness. Foto: Huawei

¿Mamá realmente ama salir al parque a correr? El reloj inteligente de Huawei puede ser su mejor aliado por funciones como seguimiento preciso de distancia, ritmo y ruta (antena flotante 3D), y modo maratón inteligente (plan de entrenamiento). Además, tiene múltiples herramientas de gestión de la salud y compatibilidad con celulares con sistemas operativos iOS y Android.

En lo que toca a su diseño, el wearable incorpora una caja de titanio de grado aeroespacial, correa tejida Huawei AirDry (incrementa la transpirabilidad en un 25%) y cristal fabricado con Kunlun Glass de segunda generación. Por supuesto, registra otras actividades, como ciclismo y natación.

Es una de las opciones más fáciles de encontrar en Amazon, Mercado Libre y en la tienda en líne de Huawei. Precio: 6,990 pesos.

Medicube Age-R Booster Pro

El gadget coreano que busca una piel luminosa y efecto lifting. Foto: Medicube

Como las celebridades Kendall Jenner y Hailey Bieber, mamá puede quedar fascinada con esta alternativa 6 en 1, es decir, habilita seis funciones: electroporación, que contribuye a la absorción de ingredientes activos; microcorriente (lifting facial); estimulación de los músculos faciales (reafirma y define el contorno); terapia LED para incrementar la producción de colágeno; vibraciones sónicas; y agujas eléctricas, para reducir los poros y mejorar la textura de la piel.

Si quieres que ella consiga un rostro luminoso, este es el regalo ideal. Puede encontrarse en Amazon y Mercado Libre. Precios: 3,650 pesos.

AirPods Pro 3

Audio inmersivo, cancelación de ruido y funciones wellness. Foto: Apple

Si ella ya tiene un celular iPhone y una computadora Mac, sin duda, el siguiente paso es obsequiarle los auriculares inalámbricos Air-Pods Pro 3, los cuales cuentan con una mejorada cancelación activa de ruido, audio tridimensional de alta definición, ajuste más seguro, traducción en vivo para que pueda comunicarse en otros idiomas, controles táctiles y autonomía de hasta 480 minutos con una sola carga.

Y para un monitoreo efectivo, el par incorpora la funcionalidad de detección de la frecuencia cardiaca y registro de calorías quemadas. Asimismo, las piezas son resistentes al polvo, el sudor y el agua. Están disponible tiendas Apple y Amazon. Precio: 5,799 pesos.

Dreame AirStyle Pro HI

El estilizador que apuesta por ondas perfectas y menos frizz. Foto: Dreame

Dreame es una marca que ha sorprendido a propios y extraños por traer al mercado mexicano distintos productos de calidad, desde innovadoras aspiradoras robot hasta purificadores de aire.

En la categoría de belleza y cuidado personal, presentó recientemente la AirStyle Pro HI, que proporciona una experiencia de estilizado personalizada, además de que incorpora la tecnología A-Curl para lograr ondas uniformes y una boquilla de alisado de alta precisión que reduce el frizz. Su motor optimiza el flujo de aire para un secado rápido y un moldeado más controlado. Puedes conseguirlo en El Palacio de Hierro y Amazon. Precio: 17,000 pesos.

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