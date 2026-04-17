Las colaboraciones entre celebridades y marcas ya no siempre parten del diseño. A veces, el punto está en la selección. En ese terreno se mueve la alianza entre Galilea Montijo y SHEIN: una colección para mamá e hija que no nace desde el boceto, sino desde la curaduría de piezas pensadas para el día a día.

El resultado no busca imponer tendencia, sino resolver algo más práctico: cómo vestirse bien, rápido y sin complicarse, incluso cuando la rutina no da tregua.

Galilea Montijo x SHEIN

Se trata de una selección de prendas existentes dentro de SHEIN, elegidas bajo el estilo personal de Galilea Montijo. Un punto clave es no vender una fantasía, sino aterrizar la moda a lo que realmente se usa. “Son piezas que puedes combinar con muchísimas cosas… pensadas en el día a día que vivimos hoy las mamás”, explicó Montijo a De Última.

Galilea Montijo x SHEIN responde a una necesidad concreta: vestirse en movimiento. Looks que pueden ir de un desayuno a una salida en la noche con solo cambiar los zapatos, prendas que funcionan con tenis o con tacones, y combinaciones que no requieren pensar demasiado.

“Me gusta tener piezas que puedas estar combinando constantemente”, comentó la presentadora. En ese sentido, la propuesta se aleja del look armado y se acerca más a la lógica del día a día: práctico, rápido y funcional.

La colección se divide en cuatro líneas que funcionan como guías más que como reglas:

Picnic Natural: tonos claros y siluetas relajadas.

City Walk: prendas urbanas y versátiles.

Momentos de Fantasía: una lectura más lúdica.

Celebración Especial: opciones para ocasiones más formales.

Picnic Natural

Aquí predominan telas ligeras y siluetas fluidas. Se ven blusas en tonos blancos con volumen en mangas, pantalones amplios en beige y conjuntos en textiles suaves que evocan comodidad total.

Para niñas, aparecen vestidos en tonos pastel con detalles delicados —como aplicaciones florales— que mantienen una estética dulce pero no recargada. Es una línea pensada para looks de día: brunch, salidas tranquilas o fines de semana relajados.

Piezas versátiles y fáciles de combinar. Foto: Cortesía SHEIN

City Walk

Este bloque es el más cercano al estilo personal de Galilea Montijo. Incluye tops halter con estampados, pantalones en tonos café, chalecos ligeros y trench coats que elevan el look sin hacerlo rígido. Las prendas permiten jugar con capas y adaptar el outfit de día a noche fácilmente.

"Me identifico muchísimo con la línea City Walk porque hay muchas piezas que puedes utilizar desde en un desayuno y en comida con tus amigas... hasta cambiar los tenis y ponerte unos tacones e irte a algo más de noche, un evento o una cena", expresó.

SHEIN X Galilea Montijo. Foto: Cortesía SHEIN

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Momentos de Fantasía

En esta parte, la colección se vuelve más lúdica. Se incluyen conjuntos coordinados para niñas —como sets de rayas con top y pantalón— y prendas cómodas para mamá con cortes relajados, ideales para actividades cotidianas. El enfoque está en la practicidad, pero sin perder el toque visual que hace que el look se sienta pensado.

"Comodidad, diversión y estilo" son las 3 palabras con las que Galilea Montijo define esta colección. Foto: Cortesía SHEIN

Celebración Especial

Aquí aparecen las piezas más formales de la colección. Vestidos satinados en tonos en tendencia con cortes que marcan la silueta, faldas largas fluidas en colores suaves como amarillo mantequilla y conjuntos con transparencias sutiles. Para niñas, destacan vestidos con en tonos pastel, algunos con texturas como tul, pensados para eventos especiales.

Looks elegantes para mamá e hija. Foto: Cortesía SHEIN

Vestirse también es compartir

Más allá de la ropa, la propuesta pone el foco en la relación entre mamá e hija. No se trata de vestir igual, sino de construir looks que dialoguen entre sí. “Que la moda sea para divertirte, para soltar tu imaginación, para volver a sentirte niña...”, señaló. La colección propone la moda como un espacio compartido: elegir, combinar y jugar con las prendas como parte de la experiencia.

Si hay una constante en el discurso de Galilea Montijo, es la libertad al vestir: “No pensar en el qué dirán… la moda es para ti, para que te diviertas; siempre pensando en lo que te guste y con lo que te sientas cómoda”, afirmó. La colección no busca definir un estilo específico, sino abrir opciones. En lugar de imponer combinaciones, propone piezas que cada quien puede adaptar según su rutina y personalidad.

La colaboración entre Galilea Montijo y SHEIN no intenta reinventar la moda, sino hacerla más cercana. A través de una curaduría de prendas versátiles, la propuesta se mueve en un terreno más realista: el de vestirse todos los días, sin perder el estilo, pero tampoco el tiempo. Porque, al final, la moda también tiene que funcionar.

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