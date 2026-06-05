La selección de Corea del Sur llegó este viernes a la sede mundialista de Guadalajara, donde fue recibido con música de mariachi y por decenas de aficionados que vitorearon a los jugadores.

Las notas de la música mexicana dieron la bienvenida al equipo del seleccionador Hong Myung-bo en el aeropuerto de la ciudad. Cada integrante del seleccionado recibió sombreros típicos de charro ante las miradas y aplausos del personal de la terminal aérea.

El autobús que llevó al equipo a su hotel de concentración fue escoltado por un dispositivo de seguridad que incluyó a elementos del ejército, Guardia Nacional, policía local y agentes viales para agilizar su traslado.

En el hotel fueron recibidos por decenas de personas que portaban playeras de la selección, banderas y bufandas con los colores del conjunto, ramos de flores y estampas o figuritas del álbum del Mundial, y que tenían como objetivo el conseguir la firma de algunas de las estrellas del equipo.

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La selección de Corea del Sur arribó a Guadalajara, Jalisco, para concentrarse en el Mundial de 2026 - Foto: EFE

Aunque el público esperó por varias horas la llegada de esta selección, se tuvo que conformar con ver pasar a figuras como el capitán Son Heung-min, de Los Ángeles FC; Kim Min-jae, defensa del Bayern Munich y el centrocampista, Lee Kang-in, campeón reciente de la UEFA con el Paris Saint Germain.

El cansancio del viaje mermó el ánimo de los jugadores quienes decidieron no interactuar con los aficionados.

Corea del Sur es, junto con México, uno de los favoritos del grupo A.

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Aficionados esperan a la selección de Corea del Sur en su arribo a Guadalajara, Jalisco, para el Mundial de 2026 - Foto: EFE

Los 'Guerreros de Taeguk' llegan a Guadalajara con el objetivo de mejorar el cuarto puesto logrado en el Mundial de 2002 en el que fueron coanfitriones junto con Japón.

Corea del Sur realizará su primer entrenamiento este sábado en el campamento base del centro deportivo Verde Valle, el cual estará abierto al público para dar la bienvenida a los jugadores.

El equipo, clasificado vigésimo quinto del mundo, mantendrá su base en Guadalajara durante toda la fase de grupos para los compromisos contra República Checa, el 11 de junio; contra el coanfitrión México el día 18 y contra Sudáfrica el día 24.