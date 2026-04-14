Si estás pensando en actualizar tu clóset, las faldas son una de las formas más fáciles de hacerlo. Esta temporada, las tendencias apuestan por siluetas que combinan movimiento, estructura y versatilidad, con diseños que funcionan tanto en looks relajados como en opciones más pulidas. Estas son las faldas que están marcando el momento y que ya puedes encontrar en tiendas.

Faldas boho

Si hay una falda que está dominando esta temporada, es la boho. Con telas ligeras, caída fluida y movimiento, este diseño se ha convertido en el favorito del street style.

Se llevan en versión maxi o midi, con volantes, capas o cortes irregulares que aportan dinamismo al look. La clave está en combinarlas con piezas más básicas como tank tops o camisas blancas para equilibrar.

Boho skirts: movimiento, textura y cero esfuerzo. Foto: Stradivarius

Dónde encontrarlas: Zara, Mango, H&M

Precio aproximado: $700 a $1,500 MXN

Faldas satinadas

Las faldas satinadas siguen firmes como un básico elevado. Su acabado brillante y su silueta limpia hacen que incluso el look más simple se vea pulido.

Este año se llevan en tonos neutros como champagne, beige o negro, y también en colores más suaves como rosa o azul. Funcionan perfecto con blazers, t-shirts o incluso sudaderas para un contraste moderno.

La falda satinada que hace que cualquier look se vea pulido. Foto: Zara

Dónde comprarlas: Zara, Stradivarius, H&M

Precio aproximado: $500 a $900 MXN

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Faldas denim

El denim está de regreso en todas sus formas, y las faldas no son la excepción. Desde minis hasta cortes midi, esta pieza se reinventa con siluetas más relajadas y detalles como aberturas o acabados desgastados.

Es una opción clave para looks casuales, pero también puede elevarse con botas o tacones para un vibe más estilizado.

Denim skirts: el básico que regresó con actitud. Foto: Stradivarius

Dónde encontrarlas: Mango, Pull&Bear, H&M

Precio aproximado: $400 a $1,200 MXN

Faldas tipo pareo

Las faldas tipo pareo —esas que cruzan al frente o tienen efecto envolvente— se han vuelto un must por lo favorecedoras que son. Ajustan la silueta, marcan la cintura y aportan un aire relajado pero sexy que funciona perfecto tanto de día como de noche.

Faldas tipo pareo: el truco más fácil para estilizar. Foto: Bimba y Lola, Bershka

Dónde comprarlas: Zara, Bershka, Oysho

Precio aproximado: $600 a $1,000 MXN

Más allá de seguir tendencias, la clave está en elegir la falda que se adapte a tu estilo y a tu día a día. Las boho funcionan para looks relajados, las satinadas para algo más pulido, el denim para lo casual y las tipo pareo para un toque más sensual.

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