Zendaya sigue expandiendo su influencia en la moda, ahora con el lanzamiento de su primera colección co-creada junto a On, la firma suiza de ropa deportiva premium.

Más que una simple colaboración, este proyecto marca un paso clave: una colección completa que traduce su visión del estilo deportivo actual en piezas pensadas para el día a día. El resultado es una propuesta donde el performance y la estética conviven sin esfuerzo.

Entre performance y estilo: así se construye esta colección. Foto: Cortesía On

Zendaya y On: una colección que redefine el athleisure

La colección apuesta por una estética limpia, funcional y altamente versátil. Aquí, el athleisure se aleja de lo básico para adoptar una construcción más cuidada: cortes precisos, materiales técnicos y una paleta neutra que facilita combinar cada pieza.

Entre los elementos clave destacan tops y playeras de tejido acanalado, que se ajustan al cuerpo con una silueta favorecedora sin perder comodidad. Estas piezas funcionan como base del look, aportando estructura y un aire minimalista.

También sobresalen los pantalones tipo parachute, de caída amplia y movimiento ligero, que introducen volumen sin perder sofisticación. Combinados con tank tops o cropped tees, crean un balance entre proporción y funcionalidad.

Las faldas midi con cordón —como la que aparece en la campaña— reinterpretan el estilo deportivo con un giro más femenino. Su ajuste regulable y textura ligera permiten que se adapten al cuerpo, manteniendo ese equilibrio entre comodidad y diseño.

Básicos elevados que se mueven contigo (y se ven increíbles). Foto: Cortesía On

Capas ligeras y siluetas relajadas

Otra de las piezas protagonistas son los anoraks half-zip y las coach jackets, pensadas para sumar capas sin sobrecargar el look.

Estas prendas destacan por su ligereza y por una construcción que prioriza el movimiento. No son solo funcionales: elevan el outfit, convirtiendo un conjunto deportivo en algo mucho más pulido.

Las bermudas y shorts, por su parte, refuerzan esta narrativa con cortes relajados y tejidos suaves, ideales para un estilo activo, pero también urbano.

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El calzado: Cloudnova Moon

En el terreno del calzado, la colección introduce los Cloudnova Moon, una reinterpretación de una de las siluetas más reconocibles de la marca.

El diseño mantiene la esencia técnica de On, pero con un enfoque más estilizado: líneas limpias, volumen controlado y una estética que permite integrarlos fácilmente en looks cotidianos. Es un sneaker pensado tanto para moverse como para verse bien.

Sneakers Cloudnova Moon. Foto: Cortesía On

“Shape of Dreams”: moda y narrativa visual

La colección cobra vida a través de Shape of Dreams, un film dirigido por Spike Jonze. Lejos de una campaña tradicional, la pieza construye un universo creativo —The Dream Lab— donde las prendas evolucionan, se transforman y toman forma en un proceso casi surrealista.

Aquí, la moda no se presenta como producto terminado, sino como idea en constante cambio. Una narrativa que conecta directamente con la intención de la colección: piezas que se adaptan, se mueven y evolucionan con quien las lleva.

Parte clave de esta colección es la participación de Law Roach, colaborador cercano de Zendaya, quien aporta su sensibilidad estilística para construir una propuesta coherente y actual.

El resultado es una colección donde cada detalle —desde los materiales hasta las siluetas— responde a una visión clara: crear básicos elevados, fáciles de usar, pero con identidad.

Zendaya redefine el athleisure con su primera colección junto a On. Foto: Cortesía On

Disponibilidad en México

La primera colección co-creada de Zendaya y On estará disponible en México a partir del 16 de abril de 2026 en tiendas seleccionadas como el punto de venta en Polanco y espacios de retail especializado en la Ciudad de México.

Si algo deja claro Zendaya con este lanzamiento, es que el verdadero acierto está en crear piezas que se adapten a la vida real, sin perder intención ni diseño.

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