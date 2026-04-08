Después de una pausa de casi cuatro años, la tercera temporada de Euphoria finalmente llega con un cambio claro: los personajes ya no están en la preparatoria y la estética evoluciona con ellos. El estreno en Los Ángeles no solo marcó el regreso del elenco principal, también dejó ver una transformación visual que acompaña este salto narrativo, ahora más oscuro, adulto y sofisticado.

En la alfombra, Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi encabezaron una noche donde la moda dejó de ser experimental para convertirse en una declaración de madurez.

Zendaya

Zendaya apostó por un vestido halter de Ashi Studio —de la colección Spring 2026 y estilizado por Law Roach— que sintetiza perfectamente su evolución estilística.

El diseño, de acabado satinado y efecto casi líquido, se construye desde la simplicidad: una silueta limpia al frente que contrasta con una espalda completamente descubierta. Este juego entre contención y dramatismo es precisamente lo que eleva el look.

Sin excesos en accesorios y con el cabello recogido, la actriz refuerza una narrativa que ya es constante en sus apariciones: menos elementos, pero mejor ejecutados. Un minimalismo que no busca desaparecer, sino controlar la atención.

Sydney Sweeney

En contraste, Sydney Sweeney se inclinó por una pieza de archivo: un vestido blanco de Pierre Cardin de 2007.

El diseño —con silueta mini, capa dramática y detalles brillantes— se mueve entre lo nupcial y lo escénico. No es una elección casual: su look dialoga directamente con la evolución de su personaje, Cassie, en esta nueva temporada.

Aquí, la moda funciona como extensión narrativa. La textura, el volumen y el styling construyen una imagen que parece anticipar lo que veremos en pantalla. Es un look que no busca equilibrio, sino impacto.

Sydney Sweeney durante la premiere de Euphoria 3. Foto: Instagram @euphoria

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Jacob Elordi

Por su parte, Jacob Elordi reafirma una línea estética mucho más contenida, pero igual de efectiva. El actor apareció con un traje de Bottega Veneta en clave monocromática, apostando por la precisión del corte y la sobriedad del color.

Lejos de competir con los looks más elaborados, su elección se sostiene en la construcción del “uniforme”: piezas bien hechas, sin ruido, que proyectan seguridad. Es una estrategia que ha definido su estilo y que, en este contexto, funciona como contrapunto perfecto.

Jacob Elordi lucio elegante con un traje negro de Bottega Veneta. Foto: Instagram @euphoria

Alexa Demie

Otra de las apariciones clave fue la de Alexa Demie, quien recurrió a un vestido vintage de Bob Mackie. Con una estética cargada de brillo y dramatismo, su look introduce una capa distinta dentro de la alfombra: la del archivo como declaración. No es nostalgia, sino apropiación de una estética que sigue teniendo peso en el presente.

Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Alexa Demie no solo apostaron por looks memorables, sino por una estética más pulida, más consciente y alineada con el momento que vive la serie.

Alexa Demie lució un vestido negro con rayas blancas. Foto: Instagram @euphoria

Aquí, cada elección habla de evolución: siluetas más limpias, referencias de archivo y una forma de vestir que deja atrás el exceso para apostar por impacto real. Porque si algo queda claro, es que Euphoria no solo marca tendencia en pantalla… también lo hace —y fuerte— fuera de ella.

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