A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026 —que tendrá a México como una de sus sedes—, el entusiasmo no solo se vive en la cancha, sino también en la forma de vestir. C&A presenta “Mundial con M de Moda”, una colección que lleva el espíritu del fútbol a un terreno más cotidiano: el del estilo personal.

C&A presenta su colección especial para el Mundial. Foto: Cortesía C&A

Más allá del jersey tradicional, la propuesta encuentra su fuerza en las playeras, donde los códigos deportivos se reinterpretan con un enfoque más urbano. Predominan los tonos verdes, neutros y contrastes gráficos que remiten al imaginario futbolero sin replicarlo de forma literal.

Hay versiones en manga corta con fit relajado que incorporan la palabra “México” al frente y detalles en la espalda tipo jersey, así como diseños en beige que combinan gráficos frontales y posteriores inspirados en el país dentro del contexto FIFA, logrando un balance entre lo deportivo y lo versátil.

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La colección de C&A para el Mundial 2026

Dentro de las piezas más estructuradas, destacan los jerseys de manga larga en color verde con rayas horizontales a contraste, cuello con rib y botonadura al frente, que evocan uniformes clásicos, pero con una silueta más estilizada.

Una capsula especial llamada "Mundial con M de Moda". Foto: Cortesía C&A

A esto se suman propuestas en tonos más intensos, como el jersey rojo con acentos en contraste y parches inspirados en selecciones como España —y otras como Alemania, Argentina, Brasil o Francia—, que amplían la narrativa más allá del equipo local.

La colección incluye playeras de otras selecciones como la de Brasil, España y Francia. Foto: Cortesía C&A

La colección también incorpora playeras en tonos más neutros, como el negro, donde los detalles hacen la diferencia: cuellos y mangas con rib a contraste, tiras en los hombros y gráficos frontales con el logo de la FIFA construyen una estética deportiva más depurada.

En paralelo, polos de inspiración retro —como el modelo en blanco hueso con rayas y cuello tejido— refuerzan la idea de que el estilo futbolero puede adaptarse a distintos contextos sin perder coherencia.

Aunque el foco está en las partes superiores, las prendas se complementan con básicos como shorts en tejido tipo terry, con cintura ajustable y franjas laterales, que terminan de construir un look cómodo y funcional para distintos planes. La lógica es clara: piezas fáciles de combinar, pensadas para usarse tanto en casa como fuera de ella, sin necesidad de transformar por completo el outfit.

Esta colección no solo incluye jerseys, también distintos shorts deportivos. Foto: Cortesía C&A

En términos de precio, la colección se mantiene dentro del rango accesible de la marca. Las playeras oscilan aproximadamente entre $299 y $699 pesos, dependiendo del diseño.

Con “Mundial con M de Moda”, C&A propone una forma distinta de integrarse al ambiente del torneo. No desde la literalidad del uniforme, sino desde una estética que toma referencias del fútbol y las convierte en parte de la vida cotidiana. Porque, en este contexto, el partido puede ser el punto de partida, pero el estilo es lo que cada quien decide jugar.

El futbol ahora también se vive a través de la moda. Foto: Cortesía C&A

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