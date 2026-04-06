Cuando se trata de looks de playa, María Chacón demuestra que el equilibrio entre comodidad y elegancia es clave. Durante su reciente escapada a Isla Mujeres, la actriz compartió una serie de outfits que encapsulan el espíritu del resortwear contemporáneo.

Lejos de los estilismos recargados, su propuesta gira en torno a siluetas limpias, textiles ligeros y piezas que se adaptan al entorno natural. Cada look parece pensado para integrarse con el paisaje: el mar turquesa, los atardeceres cálidos y la atmósfera relajada del destino.

El vestido playero tejido

En uno de sus looks más relajados, María Chacón eligió un vestido tejido en tono arena que encapsula el espíritu del lujo discreto. La textura abierta, el escote pronunciado y las mangas largas crean un equilibrio entre frescura y elegancia, ideal para un destino de clima cálido como Isla Mujeres.

María Chacón apuesta por un vestido tejido en tono arena, ideal para lograr un look de playa sofisticado. Foto: Instagram @oficialmariachacon

Este tipo de piezas no solo son cómodas, también elevan cualquier estilismo sin esfuerzo. La caída del tejido y su ajuste natural al cuerpo permiten que la silueta se vea estilizada, mientras que el tono neutro lo convierte en un básico atemporal dentro del armario vacacional.

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El vestido azul de Asta Resort

Para un momento más sofisticado, la actriz apostó por un diseño ceñido en azul de Asta Resort. Con un acabado ligeramente brillante, el vestido refleja la luz del atardecer y se convierte en protagonista sin necesidad de excesos.

Con un diseño ceñido de Asta Resort, María Chacón eleva el estilo resort con un vestido azul. Foto: Instagram @oficialmariachacon

La silueta limpia y el corte minimalista hacen de este look una declaración de estilo contemporáneo. Es la prueba de que, en destinos de playa, menos es más cuando se trata de construir un outfit elegante, especialmente si se acompaña de accesorios discretos.

El vestido Missoni de María Chacón

El estampado zigzag de Missoni aparece como uno de los grandes aciertos del viaje. María Chacón eligió un vestido largo que fluye con el movimiento y aporta dinamismo a su imagen, manteniendo siempre un aire sofisticado.

Este tipo de prints no solo son icónicos, también funcionan como piezas clave para quienes buscan destacar sin sacrificar comodidad. En un entorno como la playa, los colores y patrones vibrantes se convierten en aliados perfectos para un look memorable.

A lo largo de su estancia en Isla Mujeres, María Chacón dejó claro que los vestidos largos siguen dominando el estilo resort. Su selección apuesta por cortes que abrazan la figura, textiles ligeros y una paleta que transita entre neutros y tonos vibrantes.

El acierto está en la coherencia de su styling: looks pensados para adaptarse al día y la noche sin perder sofisticación. Una guía clara para quienes buscan inspiración de moda en su próxima escapada de playa.

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