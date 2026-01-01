La actriz María Chacón se consolida como un referente de estilo que conquistó a marcas de belleza como Caudalie, Guerlain y Dior Beauty en 2025. Sus cuantiosos seguidores reconocen su influencia no solo por su talento actoral, sino también por su autenticidad al momento de apropiarse de las tendencias de moda.

Sus imágenes en redes sociales se convierten en un ‘moodboard’ que puede inspirar los mejores outfits de festivales y looks de playa, además, en eventos especiales suele mezclar con equilibrio elegancia y sensualidad. Elige entre prendas en tendencia y piezas clásicas —incluyendo sus bolsos de lujo atemporales—, motivando a tener un armario con balance.

El estilo de María Chacón en 2025

Look de playa en animal print

Quienes quieran tener las mejores ideas para hacer su maleta a un viaje a la playa pueden dar un vistazo a las redes de María. Uno de nuestros favoritos lo lució en el mes de febrero, cuando pasó unos días en el resort Cuixmala y posó con un maxivestido con estampado de cebra en tendencia, una muestra de cómo verse elegante en un ambiente relajado. La prenda es de la firma Rat & Boa.

El estampado de cebra se queda entre los favoritos este 2026. Foto: Instagram @oficialmariachacon

Outfit de festival “estilo María Chacón”

La actriz de “Papás por conveniencia” ama ir a festivales y sus outfits fusionan estilo, tendencia y comodidad. En el mes de mayo tomó un avión rumbo a Chicago para ir al festival Sueños, en el que fue host del livestream. Uno de sus looks más llamativos fue este, con bermudas anchas de mezclilla y jersey holgado, que acompañó con botines de punta y pañuelo como accesorio de cabello. Su look “tumbado” enamoró a muchos seguidores.

En festivales, María Chacón mezcla estilo y comodidad. Foto: Instagram @oficialmariachacon

La faceta gótica de María

En el verano, pudo tener un encuentro con su ídolo Tim Burton. La actriz y modelo mostró una faceta gótica con este total black: falda larga y blusa de mangas largas con moñitos. Sumó botas y calcetines con estampado de rayas, así como un collar llamativo que se robó la atención. Eligió un maquillaje soft glam que tuvo auge en 2025. Sin dejar de ser fiel a su estilo, se vistió perfecto para la ocasión.

La actriz puede adaptar su look a cada ocasión, siendo fiel a su estilo. Foto: Instagram @oficialmariachacon

Vestido vaporoso de ensueño

En un evento de Dior en la playa al que asistió en el mes de julio, Chacón lució un vestido de ensueño para una cena. Un diseño vaporoso en tono verde claro, que complementó con accesorios de la firma de lujo, como sandalias planas y bolso Saddle, un modelo icónico que creó John Galliano en su estancia en la Maison. Llevó joyería de oro, como cadena con eslabones destacados y brazaletes.

María Chacón suele elegir maxivestidos para cenas en la playa. Foto: Instagram @oficialmariachacon

Glamour en ‘total white’

María Chacón fue una de las invitadas al evento Women of the Year organizado por la revista Glamour en noviembre. Eligió un total look blanco con falda recta de cintura alta y detalles de drapeado y nudo, y top transparente de cuello alto con sensual brasier satinado superpuesto. Añadió una tercera pieza glamorosa a su vestimenta: un abrigo efecto pelo en tonalidad clara. El conjunto es de la marca Deme by Gabriella.

El blanco será uno de los colores preferidos del 2026. Foto: Instagram @oficialmariachacon

María Chacón en blanco y negro: ¡chic!

En otro evento celebrado por la marca Dior en diciembre, María Chacón vistió piezas de la firma francesa en una combinación de colores blanco y negro, entre ellas una emblemática blusa con la frase J’Adore Dior y zapatos slingback J’Adior. El conjunto destaca por sus pantalones culotte, una apuesta tan sofisticada como moderna, que se puede lucir en cualquier temporada del año.

María Chacón con el toque chic de Dior. Foto: Instagram @oficialmariachacon

El vestido de compromiso. No podemos dejar de incluir su elección para anunciar al mundo su compromiso con Christopher Den Uijl en noviembre: un vestido largo de corte columna en un romántico amarillo claro, con escote strapless y bufanda fina incorporada.

¿Cuál de los outfits de María Chacón fue tu favorito?

