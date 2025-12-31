Belinda ha demostrado que su relación con la moda va mucho más allá de vestir tendencias. En 2025, cada una de sus apariciones fue una declaración estética pensada para el contexto, el momento y el mensaje. Alfombras rojas, escenarios y portadas editoriales marcaron un año donde su estilo evolucionó con seguridad y carácter.

Belinda y sus mejores looks del año 2025

Belinda en el Festival de Cannes

En el Festival de Cannes, celebrado en mayo, la intérprete de "Cactus" lució un vestido negro de silueta alargada y líneas depuradas que destacó por su elegancia sobria y sensual, de la firma Oude Waag. El diseño, con un escote estratégico y cortes que estilizan la figura, dialogó perfectamente con el entorno sofisticado del festival, confirmando su capacidad para competir en uno de los escenarios de moda más exigentes del mundo.

Belinda deslumbró en Cannes con un vestido negro de líneas elegantes. Foto: Instagram @belindapop

Un rojo de impacto

En febrero, para subir al el escenario de Premios Lo Nuestro, Belinda se inclinó por un look de alto impacto visual: un catsuit en rojo intenso, con transparencias y una textura audaz, complementado por un abrigo y botas efecto pelo que aportaron dramatismo. Este outfit reflejó una faceta más atrevida y poderosa, pensada para el performance y para conectar con la energía del show sin perder identidad fashion.

Un look rojo de impacto. Foto: Instagram @belindapop

Belinda, un look de portada

En su portada para Hollywood Reporter, Belinda presentó una imagen más conceptual y sofisticada con un diseño de Roberto Cavalli. El vestido negro de líneas limpias, con un diseño estructurado y un styling que proyectó fuerza, madurez y control de imagen. Un look editorial que reafirma su lugar como figura relevante dentro de la industria del entretenimiento.

Fuerza y sofisticación definen el look editorial. Foto: Instagram @belindapop

Look de alfombra roja

Para los Premios Billboard Mujeres Latinas en la Música, la cantante apostó por un vestido en tonos claros, con aplicaciones brillantes y transparencias sutiles que aportaron luz y movimiento, de Georges Hobeika. La silueta romántica y detallada equilibró elegancia y espectacularidad, convirtiéndose en uno de los looks más comentados de la noche.

Brillos, transparencias y una silueta romántica convirtieron este vestido en un look memorable. Foto: Instagram @belindapop

El rosa más icónico

El estreno de "Mentiras, la serie" en el mes de junio fue uno de los momentos de estilo más impactantes de Belinda. Eligió diferentes looks en tono rosa para asistir a eventos asociados, en sintonía con el color característico de su personaje en la producción, ¡todos deslumbraron por igual! Uno de nuestros favoritos es este vestido de archivo de Versace, con corte columna de caída fluida, cauda sofisticada y sensuales apliques de lentejuelas.

El vestido es de la colección primavera-verano 2007 de Versace. Foto: Instagram @belindapop

En 2025, Belinda dejó claro que su estilo no es circunstancial, sino una construcción consciente que evoluciona con cada aparición. Desde Cannes hasta los escenarios y las portadas, sus looks contaron una historia de sofisticación, riesgo y presencia.

