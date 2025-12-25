Galilea Montijo cerró 2025 consolidándose como una de las figuras mejor vestidas del espectáculo mexicano. A lo largo del año, la conductora apostó por diseños de alto impacto que resaltaron su silueta, su seguridad y su evolución de estilo, muchos firmados por Iann Dey, —especialmente los que llevó a La Casa de los Famosos México—, diseñadores que se han convertido en aliados clave para momentos importantes, al igual que la fashion stylist Jessica Marmolejo.

Desde alfombras rojas hasta sesiones editoriales y eventos de gala, cada vestido fue una declaración de glamour, poder y sofisticación. Aquí, un recorrido por los looks más memorables que marcaron su año fashionista.

Galilea Montijo firmó el 2025 como uno de sus años más memorables en la moda. Foto: Instagram @galileamontijo

Galilea Montijo y el rojo escultural

Para uno de sus looks más impactantes del año, Galilea Montijo eligió un vestido rojo de Iann Dey que destacó por su silueta ceñida y su diseño escultural.

La pieza incorporó una falda única con un corset con peplum, creando un efecto arquitectónico que realzó su figura y aportó movimiento. El tono rojo intenso reforzó una imagen poderosa y segura, mientras que el corte midi y el escote equilibraron sensualidad y elegancia en un mismo diseño.

Galilea Montijo abre el 2025 con un vestido rojo de impacto que redefine la elegancia escultural. Foto: Instagram @galileamontijo

Blanco y negro en clave dramática

En otro de sus momentos más memorables, Galilea apostó por un vestido de Iann Dey en blanco y negro, de silueta tipo sirena y corset estructurado.

El contraste de colores y texturas convirtió a la pieza en un statement de alta costura, mientras que el escote profundo y los guantes largos añadieron dramatismo y sofisticación. Este look evocó el glamour clásico del cine, reinterpretado desde una estética moderna y contundente.

En blanco y negro, Galilea Montijo demuestra que el contraste clásico nunca pasa de moda. Foto: Instagram @galileamontijo

Galilea Montijo en tonos metálicos

Galilea mostró su lado más audaz con un vestido metálico de Iann Dey en tonos plateados y negros, donde el brillo, las transparencias y los bordados fueron protagonistas. La silueta ajustada y el drapeado estratégico estilizaron su figura, mientras que los detalles con flecos y aplicaciones aportaron dinamismo y un aire sofisticado, ideal para un evento nocturno de alto impacto.

Galilea Montijo apuesta por los tonos metálicos y eleva el glamour con una silueta audaz. Foto: Instagram @galileamontijo

Galilea Montijo y la elegancia nude

El romanticismo también tuvo un lugar especial en su guardarropa de 2025 con un vestido de Iann Dey en tonos nude y dorados, que lució en el evento Women of The Year de Glamour México. La pieza destacó por sus transparencias delicadas, su escote profundo y el volumen de la falda, que aportó ligereza y fluidez al diseño.

Los juegos de capas y texturas crearon un efecto etéreo que equilibró feminidad y modernidad, mostrando una faceta más suave y elegante de la conductora.

Un vestido en tonos nude con acentos dorados confirma el lado más sofisticado de Galilea Montijo. Foto: Instagram @galileamontijo

Galilea Montijo con un vestido dorado de impacto

Galilea Montijo lució un vestido dorado de Iann Dey con silueta tipo sirena que capturó todas las miradas. El diseño, de acabado brillante y cortes estratégicos, resaltó su figura y proyectó una imagen glamourosa y segura.

El tono dorado, combinado con la caída fluida del vestido, convirtió este look en una síntesis perfecta de su estilo en 2025: femenino, audaz y espectacular.

Galilea Montijo cierra el año con un vestido dorado que concentra lujo, brillo y presencia absoluta. Foto: Instagram @galileamontijo

