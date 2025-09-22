El domingo 22 de septiembre fue la octava gala de eliminación del popular programa La Casa de los Famosos México, donde Galilea Montijo deslumbró con un vestido con transparencias y cristales que guarda un significado muy bonito.

Para la tercera temporada, ha trabajado con la fashion stylist Jessica Marmolejo, quien tiene un acentuado enfoque en el 'upcycling' y centra esfuerzos en darle nueva vida a prendas que ya han sido usadas. Esta vez, eligieron rediseñar un vestido muy especial en la historia personal de la conductora.

El look de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos

La noche del domingo, el público mexicano pudo ver a Galilea Montijo destacar una vez más en La Casa de los Famosos con un vestido semitransparente, de falda recta, mangas largas y cuello redondo.

El traje se embellece con cristales que aportan un brillo festivo y con un corset de cuero negro con peplum. La reinvención de esta pieza estuvo a cargo de Iann Dey (Iván Gallegos y David Márquez), la cual ha estado detrás de la mayoría de los diseños que ha vestido Montijo en esta edición.

Galilea lució un peinado estilo “wet look”, con su cabello XL suelto con ondas en las puntas, peinado de lado y con el toque chic de ‘baby hairs’ en la frente.

El maquillaje de Galilea Montijo estuvo en manos de Alfonso Waithsman y el peinado fue creado por Jorge Beltrán. Foto: Especial. Instagram @galileamontijo (Fernando Dumas)

La historia de amor detrás del vestido de Galilea Montijo

El equipo de Galilea Montijo compartió en redes sociales que este es el vestido que la conductora llevaba puesto el día que conoció a Isaac Moreno, su pareja. “Hoy este vestido vuelve a renacer”, afirmaron desde Iann Dey.

“Hay prendas que no solo visten el cuerpo… visten el alma. Y este vestido es uno de ellos. Fue en 2022, en una entrega de premios cuando, usando este vestido, Galilea Montijo conoció a Isaac Moreno; y fue en ese cruce de miradas que comenzó su historia”, detallaron.

Sobre el significado que dieron a la incorporación de cristales en esta prenda que llamaron "Amor a primera vista", los diseñadores expresaron : “(...) colocamos a mano miles de cristales que recorren la parte frontal, reflejando la luz del primer encuentro… ese momento único donde un corazón reconoce al otro”.

En algunas fotografías con su equipo que suele compartir la presentadora, se puede apreciar que Moreno viste un traje sastre en coordinación con el look de la conductora, otra manera emotiva de expresar su conexión mediante el estilo.

Galilea Montijo junto a Isaac Moreno, en looks coordinados. Foto: Especial. Instagram @galileamontijo (Fernando Dumas)

