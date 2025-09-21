La piedra de alumbre es un producto natural que ha encontrado un lugar en la rutina de higiene de muchas personas, esto debido a sus propiedades astringentes, antibacterianas, desodorantes y cicatrizantes.

Sin embargo, para activar sus compuestos es necesario remojarla. Hay quienes creen que el alcohol podría potenciar sus beneficios pero, en realidad, esto provoca ciertas reacciones secundarias.

La piedra de alumbre se utiliza comúnmente como desodorante natural. Foto: Instagram @alumbrecr

¿Qué pasa si humedeces la piedra de alumbre en alcohol?

De acuerdo con el blog de la marca Nivea, al entrar en contacto con medios líquidos la piedra de alumbre comienza a disolverse. Pero si se combina con alcohol, ese desgaste será más acelerado y también disminuirá su tiempo de vida útil.

No sólo es una mala idea en términos de duración, sino que el alcohol es agresivo para la piel.

Un artículo de la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) señala que aplicar alcohol en la piel, incluso de manera indirecta, puede ocasionar resequedad e irritación, especialmente en las zonas recién depiladas.

Otro efecto poco mencionado de remojar la piedra de alumbre en alcohol es el cambio en su estructura, pues recordemos que este producto es inoloro e incoloro.

Al tornarse opaca, este cristal también disminuye sus propiedades porque el sulfato de aluminio y potasio le otorgan una apariencia cristalina. Y eso garantiza que está libre de impurezas.

Para aprovechar sus propiedades, basta con humedecer la piedra de alumbre con agua tibia y dejarla unos segundos bajo el chorro. Ten cuidado al usarla porque, como lo mencionamos anteriormente, el exceso de líquidos la desgasta.

Por último, revisa bien el lugar en el que planeas almacenarla. De preferencia, consérvala en un sitio seco y ventilado para que no se contamine ni pierda su forma.

La piedra de alumbre se debe almacenar en un sitio ventilado y lejos de la humedad. Foto: Freepik

¿Qué personas no deben usar la piedra de alumbre?

Si bien esta piedra es hipoalergénica, no es apta para todos los tipos de pieles. Según la información de la OCU, las personas con acné no deberían usarla porque puede empeorar la inflamación cutánea.

Asimismo, la aplicación de la piedra de alumbre después del afeitado no se recomienda porque la piel se encuentra más vulnerable a la irritación. En este caso es mejor utilizar aloe vera o productos que lo contengan.

Al contacto con el agua se activan las propiedades de la piedra de alumbre. Foto: Freepik

Como podrás ver, esta es una alternativa natural y económica frente a los desodorantes comerciales. Pero saber con qué humedecerla y en qué condiciones aplicarla es vlave para aprovechar sus beneficios.

