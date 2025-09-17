La Semana de la Moda de Nueva York se celebró del 11 al 16 de septiembre y contó con la participación del mexicano Peso Pluma como embajador. El cantante fue acompañado a este importante evento de moda por su pareja, la artista Kenia Os.

En una de las últimas postales que ha compartido la cantante con sus fans, o “keninis”, se puede apreciar el audaz look con estampado ‘animal print’ que escogió para asistir al desfile de Luar (15 de septiembre), marca fundada por el diseñador dominicano Raúl López.

El look de Kenia Os en desfile de Luar: transparencias y animal print

La intérprete de “Malas decisiones” hace un guiño a la estética ‘mob wife’ con su look en la pasarela de Luar en Nueva York, en el cual se combinan dos patrones de animal print de una manera armónica: tigre y leopardo.

Kenia Os luce un sensual vestido largo transparente de color negro, con cuello halter, escote en espalda y abertura horizontal. El estampado de tigre es el protagonista de este diseño de textura ligera.

Se pueden combinar dos patrones de animal print. Foto: Especial. Instagram @keniaos

Suma una mascada de leopardo, la cual estiliza de una manera clásica sobre un peinado de lado de inspiración vintage. La artista completa este atuendo con accesorios que tienen la inicial insignia de la marca: calzado y bolsa en color negro.

Un toque de brillo resalta en su bolso de mano, así como en su joyería; destacan sus brazaletes plateados XL, además de un collar corto con eslabones de gran tamaño, que luce con otro más largo con cruz.

Kenia Os luce manicura en clásico color rojo. Foto: Especial. Instagram @keniaos

Más animal print en Nueva York

La cantante mexicana lució un vestido de piel rojo con print de serpiente en la Semana de la Moda de Nueva York, cuando asistió al desfile de la firma neoyorkina Kim Shui Studio. Se trata de un vestido largo con escote strapless y abertura central en la falda. Llevó este diseño rojo con joyería y sandalias en dorado.

El animal print no faltó en los looks de Kenia Os. Foto: Especial. Instagram @kimshuistudio

El animal print es uno de los estampados más fuertes para la temporada otoño-invierno 2025. Se puede lucir en outfits con estilo maximalista, pero también es posible incorporarlo en pequeñas dosis con una sola pieza y en combinación con colores neutros y lisos.

