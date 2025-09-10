Las cadenas, anillos o pulseras de plata suelen perder su brillo y volverse opacas, adquiriendo un tono negro que luce muy poco estético en la joyería.

Esto sucede por la oxidación, un proceso químico natural que ocurre cuando la plata entra en contacto con el aire y reacciona con el azufre presente en el ambiente, formando una capa grisácea.

De acuerdo con el blog de la marca TOUS, en dicho fenómeno también influyen la humedad, la exposición a sustancias como el cloro, el sol e incluso el contacto con perfumes y cremas.

Pero no te preocupes porque tiene solución. En De Última te compartimos un truco para limpiar tus accesorios de plata.

Las cadenas de plata tienden a oscurecerse debido al contacto con el oxígeno. Foto: Freepik

¿Qué tan recomendable es limpiar la joyería de plata con papel aluminio?

Existen múltiples remedios caseros para devolver el brillo a la plata, pero uno de los más populares y eficaces combina papel aluminio, sal y agua.

Según explica la marca de joyas Damian Colombo, este procedimiento resulta útil porque produce una reacción química llamada “reducción”, misma que transfiere el azufre de la plata al aluminio.

Si quieres emplearlo, realiza los siguientes pasos:

Materiales

Papel aluminio

Recipiente de vidrio o plástico

Agua caliente

Sal o bicarbonato de sodio

Un paño suave

Procedimiento:

Forra el fondo del recipiente de vidrio con papel aluminio. Coloca tus joyas sobre el papel aluminio, vierte agua caliente hasta cubrirlas y añade una cucharada de sal o bicarbonato. Deja reposar tu joyería en la solución de 10 a 15 minutos. Enjuaga las piezas con agua tibia y sécalas con el paño suave para devolverles su brillo.

Te recomendamos no frotar las joyas, sino secarlas con movimientos suaves para pulirlas. El truco funciona tanto en cadenas como dijes, aretes y anillos de plata pura.

No obstante, de acuerdo con TOUS, si las piezas incluyen piedras naturales, es mejor buscas otras técnicas de limpieza porque el calor puede dañarlas.

¿Qué otros trucos caseros funcionan para limpiar plata?

Aunque el truco del papel aluminio es uno de los más utilizados, hay otros hacks que pueden ayudar a que tus joyas de plata luzcan como nuevas:

Bicarbonato con vinagre blanco: esta solución funciona de la misma manera que el método del papel aluminio y es ideal para manchas leves en las joyas .

. Pasta de dientes blanca: útil para pulir anillos y otras piezas pequeñas, siempre usando un cepillo de cerdas suaves.

Jugo de jitomate: el ácido de esta fruta puede atenuar las manchas oscuras en superficies grabadas, por ejemplo, en pulseras con relieves.

El aluminio y la sal producen una reacción química que elimina el tono oscuro de la plata. Foto: Freepik

¿Cómo evitar que la joyería de plata se oscurezca?

Guardar tus joyas en bolsas herméticas o estuches de tela.

en bolsas herméticas o estuches de tela. Retira tus piezas antes de aplicar perfumes, cremas o maquillaje.

Evitar el contacto con cloro y agua salada.

Sécalas después de cada uso con un paño de microfibra

Con estas técnicas caseras tus accesorios favoritos recuperarán su brillo sin necesidad de químicos ni productos agresivos.

