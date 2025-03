Si te fijas en alguna de tus joyas de plata: un anillo, una pulsera o un par de aretes, es posible que tenga el número 925 grabado en un pequeño espacio de la pieza, no muy visible para no afectar el diseño. Seguramente, también has visto cómo marcas de joyas describen sus piezas creadas con este material: plata .925. ¿Qué significa?

Qué quiere decir “plata .925”

La plata pura es muy blanda y no se utiliza en la orfebrería. Para la elaboración de las joyas de plata se debe emplear una aleación con otros metales. La plata .925 quiere decir que la pieza está creada con un material que es 92.5% de plata pura y el resto: 7.5%, es de otros metales, por lo general, es cobre.

De esta manera, se consigue que las piezas sean más duraderas y resistentes, además, se mantiene el color y el brillo de la plata. La plata .925 es la más usada en la joyería. La plata .950 también se usa (95% de plata fina y el resto de otros metales), pero muy poco. Ambas son de buena calidad, sin embargo, la plata .925 es más resistente.

Foto: Freepik

Cuál es la diferencia entre plata .925 y plata de ley

Son sinónimos. En las joyerías pueden referirse a la plata .925 como: plata esterlina, plata de ley y plata de primera ley, también como “sterling silver”.

Encontramos joyas de plata de segunda ley, como plata 800 y plata 900, que tienen una calidad inferior. Al igual que el “925”, el número indica la pureza de la plata; la primera que mencionamos contiene al menos 80% de plata pura y 20% de aleación de otros metales; la plata 900, tiene 90% de plata fina.

El material denominado plata alemana, no es plata, es alpaca, una aleación de cobre, níquel y zinc, que se asemeja a la plata en el color y el brillo.

Foto: Freepik

Cómo saber si la plata es de ley y de buena calidad

Como sugerimos al inicio, las joyas de plata suelen tener el sello de pureza del metal precioso, en el caso de la plata esterlina: 925, el cual indica que tiene 92.5% de plata pura; este número se graba pequeño en la pieza, como en el interior de un anillo, por ejemplo.

En información que vimos en varias joyerías, aseguran que la plata de buena calidad tiene brillo, no es opaca. Un truco para saber si es plata o no, es la “prueba del imán”. La plata no es magnética, así que si la pieza es atraída por el imán, esta podría no ser de este metal.

La plata puede experimentar una reacción natural conocida como empañamiento, que es cuando se oscurece o ennegrece. Esto no quiere decir que sea de mala calidad, ¡no te confundas! Esto reversible, no te preocupes. Con una adecuada limpieza, se puede quitar esta capa superficial llamada pátina.

Si bien puedes conseguir joyas y piezas de bisutería bonitas de otros materiales que no son de plata de ley, lo importante es que conozcas de qué están hechas para evaluar la relación entre el precio y la calidad.

