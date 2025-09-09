Una vez más, José Eduardo Derbez volvió a llamar la atención de sus seguidores al apostar por un calzado poco convencional y muy colorido.

Se trata de unas botas amarillas de la colección MSCHF x Crocs que se convirtieron en el foco central de su reciente look, generando comentarios y mucha curiosidad sobre su precio. ¿Quieres saber cuál es? Te lo decimos.

¿Cuánto cuestan las botas amarillas de José Eduardo Derbez?

José Eduardo Derbez capturó la atención de los usuarios de internet con un excéntrico calzado que lleva por nombre MSCHF x Crocs Big Red Boot, cuyo precio en México alcanza los $11,500.00

Estas botas no solo se distinguen por su precio, sino por lo que representan en la cultura urbana actual. Su diseño voluminoso nos recuerda a personajes animados y de videojuegos, lo que les otorga un aire divertido.

Más allá de su extravagancia, lo que realmente llamó la atención fue la manera en que José Eduardo Derbez las integró a su look.

En la InstaStory que compartió su pareja Paola Dalay, el actor aparece con una chaqueta amarilla de aplicaciones metálicas y una calavera estampada en la espalda; mientras que por la parte baja llevó un pantalón negro. Como accesorios escogió únicamente una gorra:

José Eduardo Derbez combinó las botas con una chaqueta amarilla de calavera y pantalón negro. Foto: Instagram @paodalay_2203

Con este outfit, el también comediante demostró que una botas amarillas MSCHF x Crocs Big Red Boot se pueden convertir en una pieza central y destacar cualquier look.

¿Por qué son tendencia las botas MSCHF x Crocs?

Este tipo de lanzamientos son parte de una tendencia de calzado conceptual, donde predomina el impacto visual por encima de la comodidad.

Y, aunque no son un par de zapatos para el uso diario, dentro del campo de la moda son consideradas un statement piece.

Entre las claves de la popularidad de las botas MSCHF x Crocs podemos mencionar:

Diseño excéntrico y viral.

Colaboración de prestigio internacional.

Disponibilidad limitada en México.

Costo elevado que las convierte en objeto aspiracional.

Estas botas también son muy populares en color rojo. Foto: Stockx

Si ya eran llamativas por sí mismas, el estilo de vestir de José Eduardo Derbez fue clave para convertir a estas botas en un calzado que divide opiniones entre lo conservador y lo extravagante.

