La noche del domingo 7 de septiembre las estrellas más destacadas de la música celebraron los MTV Video Music Awards 2025 en el UBS Arena en Nueva York. En la lista de ganadores destacan los nombres de artistas como Ariana Grande, Lady Gaga y Sabrina Carpenter.

Una de las homenajeadas de la velada fue Mariah Carey, quien recibió el Video Vanguard Award de manos de Ariana Grande, por su extensa y destacada carrera profesional. A su vez, resultó ganadora en la categoría Mejor R&B por “Type Dangerous”.

Mariah Carey recibe el premio Video Vanguard de manos de Ariana Grande. Foto: AFP

La artista también dejó huella en el evento de este año con su show. Cautivó a la audiencia con una mezcla con éxitos como “Like that”, “Obsessed” y “We Belong Together”. En el escenario deslumbró vestida con un romper dorado cubierto con cristales, el cual complementó con joyas valoradas en 10 millones de dólares.

VMAs 2025: Mariah Carey luce joyas valoradas en 10 millones de dólares

La cantante Mariah Carey hizo su entrada con una bata de seda dorada con detalles de cristales y plumas, debajo lucía un romper de mangas tres cuarto digno de una estrella: también en color dorado y adornado con cristales de Swarovski. Se trata de un diseño personalizado firmado por Julian Mendez Couture.

Mariah Carey eligió el dorado como tono protagonista para presentarse en los MTV VMAs 2025. Foto: AP

Carey completó su look con botas altas de Christian Louboutin, una de las marcas de calzado de lujo más reconocidas, también cubiertas con cristales de Swarovski.

Las botas tienen la emblemática suela roja de Louboutin. Foto: AFP

La joyería de la artista destaca en varios titulares de medios de moda. Para la noche en la que recibió sus primeros MTV VMAs, escogió brillar con un impactante juego de joyas. Mariah Carey llevó collar y pendientes a juego de la firma Levuma, valorados en 10 millones de dólares (alrededor de 186 millones de pesos), según WWD.

La cantante lució collar y pendientes ‘chandelier’ de la colección Rosée Eternelle de alta joyería. Medios como Page Six, Vogue y WWD detallan que el collar tiene 204,38 quilates de diamantes blancos y que requirieron 600 horas para su creación en los talleres de la firma en Amberes, Bélgica.

Mariah Carey luce joyas con diamantes en los MTV VMAs. Foto: AFP

Leer también: Lady Gaga celebra el arte en los MTV

Adicionalmente, la artista llevó brazaletes con diamantes, entre ellos un brazalete de 72,15 quilates de Etho Maria, y un anillo con diseño de mariposa muy chic, un símbolo asociado con el estilo de Mariah Carey.

En 2022, Mariah Carey lanzó una colección de joyas con Chopard y la figura de mariposa fue protagonista, confirmando que es un símbolo importante en su estilo. Foto: AFP

Mariah Carey y su Labubu

El estilista y diseñador Marko Monroe se ha popularizado por crear atuendos para muñecos Labubu de celebridades. Para los MTV VMAs, hizo un diseño especial inspirado en la emblemática estatuilla del ‘Moonman’, que recibieron algunas estrellas durante la velada y que denominó “Moonbubu”.

La cantante Mariah Carey recibió un Labubu especial personalizado, vestido de dorado y con mariposas en el área de los ojos. El creativo también hizo diseños exclusivos de Labubu para el grupo KATSEYE.

Leer también: Ricky Martin gana el primer Latin Icon Award en los MTV Video Music Awards 2025; así fue su homenaje con J Balvin

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters