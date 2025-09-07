El cantante puertorriqueño Ricky Martin recibe el primer premio Latin Icon Award en los premios MTV dedicados a los videos musicales (VMA), en el estadio UBS de Elmont, Nueva York.

La cantante Jessica Simpson le entrega el trofeo al intérprete de “Livin’ la vida loca” y recuerda que en algún momento de su vida le abrió una de sus giras. Además, reconoce que se convierte en un sueño hecho realidad y lo elogia como una leyenda.

J Balvin realiza homenaje a Ricky Martin

Durante el homenaje a su carrera, J Balvin homenajea al artista e interpreta uno de sus éxitos. Asimismo, le dedica unas palabras:

"Eres mi hermano, te deseo lo mejor, todos levántense por el único y original, la leyenda, uno de mis artistas favoritos, Ricky Martin".

Ricky Martin recibe este nuevo galardón por una carrera musical de cuatro décadas, con la que lleva la música y cultura latinas a la corriente mainstream, acumulando más de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y más de 180 premios por su música, actuación y labor humanitaria.

¿Qué dijo Ricky Martin al recibir su Latin Icon Award?

Al recibir el galardón en los VMAs 2025, Ricky Martin expresa su agradecimiento y afirma:

"No sé cómo empezar, esto es para todos ustedes, gracias por su aplauso, soy adicto a su aplauso, es por eso que siempre vuelvo. Han sido 40 años y sigo aquí. Quiero que se unan los países, que se rompan las barreras y mantener la música viva. Quiero dedicar este premio a mis hijos".

Además, Ricky Martin ganador del Grammy y el Latin Grammy celebra el 26 aniversario de su primera actuación en los premios VMA, en 1999, cuando se conviertió en el primer artista masculino latino en ganar el premio a mejor video pop y se corona como el ganador de la noche con cinco galardones.

