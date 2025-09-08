Comienzan los MTV Video Music Awards, en su edición número 41, a través de los que se premia a lo mejor de la música actual ; en esta ocasión, por el número de nominaciones que recibieron, se destacan los nombres de artistas como Lady Gaga, Bruno Mars, Kendrick Lamar y Doja Cat, ¿quién será el que se destaque más?

"Canción del año", categoría presentada por Paris Hilton, se la llevó ROSÉ y Bruno Mars por el tema "APT", la cantante lo recibió conmovida.

"Dios, no lo puedo creer, siento que es un momento muy importante para mí y para todas las personas que creyeron en mí, muchas gracias, Bruno, por ayudarme a crear esto juntos, creamos una amsitad muy bonita", expresó la joven cantante, que se autodedicó el premio, a su yo de 16 años.

"Quiero agradecerme a mí misma por no rendirme ni en los momentos más difíciles y, recuerda, siempre te tienes a ti".

Ricky Martin interpretó algunos de sus grandes éxitos como "Livin´la vida loca", "María" y "La copa de la vida", J Balvin lo presentó y dijo que, sin artistas como él, no se dedicaría a la música:

"Eres mi hermano, te deseo lo mejor, todos lévantase por el único y original, la leyenda, uno de mis artistas favoritos, Ricky Martin".

Jessica Simpson le entregó a Ricky el premio "Ícono Latino", la primera vez que se entrega esta categoría:

"No sé cómo empezar, esto es para todos ustedes, gracias por su aplauso, soy adcito a su aplauso, es por eso que siempre vuelvo, han sido 40 años y sigo aquí, quiero que se unan los países, que se rompan las barres y mantener la música vivo, quiero dedicar este premio a mis hijos", dijo el puertorriqueño.

Gaga que se enfrentó a otros artistas como Bad Bunny, Beyoncé, Kendrick Lamar y Taylor Swift, en la categoría Artista del año se dijo bendecida de recibir el premio, el cual, apreciaba más de lo que pudo haber pensado, por el hecho de racionalizar que ser artista ya es un premio, por lo que tomar esa estatuilla en sus manos maximizaba su dicha de dedicarse a la mmúsica, dedicó el premio a sus fans, que se hacen llamar "monsters" y a su pareja, quien aseguró que la apoyado en cada paso que ha dado en su carrera.

Doja Cat actúa en los MTV Awards; interpreta su tema "Jealous Type". Foto: Paramount

Espectáculos 06:10 PM La primera actuación de la noche estuvo encargada de Doja Cat, que interpretó su éxito "Jealous Type".

Espectáculos 05:57 PM Tate McRae, reconocida en la categoría de "Canción del verano" por su tema "Just keep watching"., la joven se dijo emocionada, bendecida y honrada, mientras que externó su entusiasmo de ver a Mariah Carey y Sabrina Carpenter presentarse en vivo.

Sombr gana la categoría de "Mejor video alternativo". Foto: Paramount

Espectáculos 05:44 PM En la categoría de " Mejor video alternativo " Sombr resultó ganador, por el video de "Back to friends"; conmovido expresó que, genuinamente, pensó que era una broma cuando recibió el premio, el cual además le pareció pesadísimo, pero bromeó con el hecho de que hace pesas y es capaz de cargarlo con él durante toda la noche. Recordó que, de niño, vio en la casa de su madre y padre las ediciones pasadas de los MTV Awards, por lo que le parece todo un sueño la posición en la que se encuentra ahora.

Espectáculos 05:27 PM "Este es mi primer MTV Award, muchas gracias, no sé por qué les tomó tanto tiempo, no es cierto, estoy bromeando y, por supuesto agradezco a los fans, que votaron por mí, los quiero mucho", dijo Mariah Carey, al ser reconocida en la categoría Mejor Video R&B, por su tema "Type Dangerous".

Espectáculos 03:18 PM "Estoy a punto de llorar, sólo quiero decirles muchas gracias", dijo Alex Warren, ganador de la primera categoría de los MTV; fue reconocido como el Mejor artista nuevo. El joven músico dijo que espera encontrarse con Ariana Grande, para cerciorarse que se trata de una persona real, sugiriendo que es un gran admirador suyo.

