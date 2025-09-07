Los famosos comienzan a arribar en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2025, en donde las expectativas apuntan a que Lady Gaga podría ser la que más estatuillas se lleve, pues está nominada en 12 categorías distintas.

También se espera la presencia del influencer MrBeast, quien presentará el primer premio de la noche; otra de las apariciones más esperadas es el espectáculo que ofrecerá Sabrina Carpenter.

Ariana Grande llega a los VMAs 2025 en el UBS Arena en Elmont, Nueva York. Foto: Evan Agostini/ AP

La influencer Thea Booysen y Jimmy "Mr. Beast" llegan a la alfombra roja de los VMA's 2025. Foto: Evan Agostini/ AP

Paris Hilton asistió a los MTV Video Music Awards 2025 en UBS Arena, Nueva York. Foto: Dimitrios Kambouris/ AFP

Ice Spice, estuvo presente en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards (VMAs). Foto: Evan Agostini/ AP

Ricky Martin recibirá un reconocimiento especial durante la gala. Foto: AP.

Lenny Kravitz a su llegada a los MTV 2025, el músico provocó suspiros entre las fans. Foto: AFP.

J Balvin derrochó estilo junto a su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer. Foto: AP.

