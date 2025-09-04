Desde la recordada presentación de Madonna con “Like a Virgin” en 1984, pasando por el espectáculo de Michael Jackson en 1995 o el show de Lady Gaga en 2009, los MTV Video Music Awards (VMAs) se han consolidado como algo más que una premiación: son un festín global de música, cultura pop y espectáculo.

Este año no será la excepción. Los VMAs 2025 prometen reunir sobre el escenario lo mejor del pop, hip hop, R&B, reguetón, country y K-pop en una noche que busca marcar tendencia en la industria.

¿Cuándo y dónde ver los VMAs 2025?

La gala se celebrará el domingo 7 de septiembre de 2025 en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, recinto que ha albergado desde partidos de la NFL hasta grandes conciertos.

En México, la cobertura arrancará con un pre-show a las 18:00 horas (CDMX), con la presentación especial del grupo de K-pop KATSEYE. La ceremonia principal iniciará a las 19:00 horas. En toda Latinoamérica, el evento se transmitirá por MTV, Paramount+ y Pluto TV.

Presentadores y artistas confirmados

El rapero LL Cool J será el anfitrión de la noche, acompañado de una diversa lista de presentadores: Ice Spice, Paris Hilton, Jessica y Ashlee Simpson Ross, Brittany Snow, Ciara, Latto, Livvy Dunne, Malin Akerman, Megan Stalter, Nikki Glaser y el trío HUNTR/X (Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami).

Entre las sorpresas destacan los premios especiales:

Mariah Carey recibirá el Video Vanguard Award.

Ricky Martin será homenajeado con el Latin Icon Award, el primero en la historia de la premiación.

Además, por primera vez los VMAs integrarán el Extended Play Stage dentro de la gala, donde debutarán artistas como:

Bailey Zimmerman (country multiplatino).

The Kid LAROI (con 5 nominaciones).

Lola Young (revelación británica).

Megan Moroney (nominada a Mejor Video Country).

Los favoritos en las nominaciones

La lista completa de nominados se reveló el pasado 5 de agosto y está dominada por grandes nombres:

Lady Gaga lidera con 12 nominaciones.

Le siguen Bruno Mars, Kendrick Lamar, Doja Cat, Post Malone, Tate McRae, Conan Gray y Jelly Roll.

En el terreno latino, destacan Bad Bunny, Karol G y Peso Pluma.

El público aún puede votar en categorías como Artista del Año, Canción del Verano y Mejor Colaboración, mientras que los premios técnicos (Mejor Coreografía, Mejor Edición, etc.) serán elegidos por expertos de la industria.

Categorías principales de los VMAs 2025

Video del Año

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Billie Eilish – Birds of a Feather

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

ROSÉ & Bruno Mars – APT

Sabrina Carpenter – Manchild

The Weeknd, Playboi Carti – Timeless

Artista del Año

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del Año

Alex Warren – Ordinary

Billie Eilish – Birds of a Feather

Doechii – Anxiety

Ed Sheeran – Sapphire

Gracie Abrams – Te quiero, lo siento

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Lorde – What Was That

ROSÉ & Bruno Mars – APT

Tate McRae – Sports Car

The Weeknd, Playboi Carti – Timeless

Mejor artista revelación

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Mejor Artista Pop (Nueva Categoría)

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

La imagen provocativa en la portada original de su álbum "Man's Best Friend", que sale el viernes, muestra a Carpenter a gatas con un vestido negro y tacones, debajo de un hombre trajeado de pie que tira de su cabello dorado. Foto: Island Records via AP.

Actuación MTV Push del Año

Shaboozey – "A Bar Song (Tipsy)" (agosto 2024)

Ayra Starr – "Last Heartbreak Song" (septiembre 2024)

Mark Ambor – "Belong Together" (octubre 2024)

Lay Bankz – "Graveyard" (noviembre 2024)

Dasha – "Bye Bye Bye" (diciembre 2024)

KATSEYE – "Touch" (enero 2025)

Jordan Adetunji – "KEHLANI" (febrero 2025)

Leon Thomas – "Yes It Is" (marzo 2025)

Livingston – "Shadow" (abril 2025)

Damiano David – "Next Summer" (mayo 2025)

Gigi Perez – "Sailor Song" (junio 2025)

Role Model – "Sally, cuando se acaba el vino" (julio 2025)

Mejor Colaboración

Bailey Zimmerman & Luke Combs – "Backup Plan"

Kendrick Lamar & SZA – "Luther"

Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With A Smile"

Post Malone ft. Blake Shelton – "Pour Me A Drink"

ROSÉ & Bruno Mars – "APT"

Selena Gomez & Benny Blanco – "Sunset Blvd"

Mejor Video Pop

Alex Warren – "Ordinary"

Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"

Ed Sheeran – "Sapphire"

Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With A Smile"

ROSÉ & Bruno Mars – "APT"

Sabrina Carpenter – "Manchild"

Mejor Video Hip-Hop

Doechii – "Anxiety"

Drake – "Nokia"

Eminem ft. Jelly Roll – "Somebody Save Me"

GloRilla ft. Sexyy Red – "Whatchu Kno About Me"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

LL Cool J ft. Eminem – "Murdergram Deux"

Travis Scott – "4x4"

Mejor Video R&B

Chris Brown – "Residuals"

Leon Thomas & Freddie Gibbs – "MUTT (Remix)"

Mariah Carey – "Type Dangerous"

PARTYNEXTDOOR – "No Chill"

Summer Walker – "Heart of a Woman"

SZA – "Drive"

The Weeknd, Playboi Carti – "Timeless"

Mejor Video Alternativo

Gigi Perez – "Sailor Song"

Imagine Dragons – "Wake Up"

Lola Young – "Messy"

MGK & Jelly Roll – "Lonely Road"

Sombr – "De vuelta a los amigos"

The Marías – "Back To Me"

Mejor Video Rock

Coldplay – "All My Love"

Evanescence – "Afterlife"

Green Day – "One Eyed Bastard"

Lenny Kravitz – "Honey"

Linkin Park – "The Emptiness Machine"

Twenty One Pilots – "The Contract"

Mejor Video Latino

Bad Bunny – "Baile Inolvidable"

J Balvin – "Rio"

Karol G – "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Peso Pluma – "La Patrulla"

Rauw Alejandro & Romeo Santos – "Khé?"

Shakira – "Soltera"

Mejor Video K-Pop

Aespa – "Whiplash"

Jennie – "Like Jennie"

Jimin – "Who"

Jisoo – "Earthquake"

Lisa ft. Doja Cat & Raye – "Born Again"

Stray Kids – "Chk Chk Boom"

Rosé – "Toxic Till the End"

Mejor Video Afrobeats

Asake & Travis Scott – "Active"

Burna Boy ft. Travis Scott – "TaTaTa"

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – "Shake It to the Max (Fly) Remix"

Rema – "Baby (Is It a Crime)"

Tems ft. Asake – "Get It Right"

Tyla – "Push 2 Start"

Wizkid ft. Brent Faiyaz – "Piece of My Heart"

Mejor Video Country

Chris Stapleton – "Think I’m in Love With You"

Cody Johnson & Carrie Underwood – "I’m Gonna Love You"

Jelly Roll – "Liar"

Lainey Wilson – "4x4xU"

Megan Moroney – "Am I Okay?"

Morgan Wallen – "Smile"

Mejor Álbum

Bad Bunny – "Debí Tirar Más Fotos"

Kendrick Lamar – "GNX"

Lady Gaga – "Mayhem"

Morgan Wallen – "I’m the Problem"

Sabrina Carpenter – "Short n’ Sweet"

The Weeknd – "Hurry Up Tomorrow"

Mejor Video en Formato Largo

Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"

Bad Bunny – "Debí Tirar Más Fotos (Short Film)"

Damiano David – "Funny Little Stories"

Mac Miller – "Balloonerism"

Miley Cyrus – "Something Beautiful"

The Weeknd – "Hurry Up Tomorrow"

Video For Good

Burna Boy – "Higher"

Charli XCX ft. Billie Eilish – "Guess"

Doechii – "Anxiety"

Eminem ft. Jelly Roll – "Somebody Save Me"

Selena Gomez & Benny Blanco – "Younger and Hotter Than Me"

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – "Sleepwalking"

Cuatro años después de haber boicoteado a los Grammy, The Weeknd volvió a este escenario. Foto: AP .

Mejor Dirección

Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"

Charli XCX ft. Billie Eilish – "Guess"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

Lady Gaga – "Abracadabra"

Rosé & Bruno Mars – "APT"

Sabrina Carpenter – "Manchild"

Mejor Dirección de Arte

Charli XCX ft. Billie Eilish – "Guess"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

Lady Gaga – "Abracadabra"

Lorde – "Man of the Year"

Miley Cyrus – "End of the World"

Rosé & Bruno Mars – "APT"

Mejor Cinematografía

Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"

Ed Sheeran – "Sapphire"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

Lady Gaga – "Abracadabra"

Miley Cyrus – "Easy Lover"

Sabrina Carpenter – "Manchild"

Mejor Edición de Video

Charli XCX ft. Billie Eilish – "Guess"

Ed Sheeran – "Sapphire"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

Lady Gaga – "Abracadabra"

Sabrina Carpenter – "Manchild"

Tate McRae – "Just Keep Watching"

Mejor Coreografía

Doechii – "Anxiety"

FKA Twigs – "Eusexua"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

Lady Gaga – "Abracadabra"

Tyla – "Push 2 Start"

Zara Larsson – "Pretty Ugly"

Mejores Efectos Visuales

Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"

Lady Gaga – "Abracadabra"

Rosé & Bruno Mars – "APT"

Sabrina Carpenter – "Manchild"

Tate McRae – "Just Keep Watching"

The Weeknd – "Hurry Up Tomorrow"

Mejor Grupo

aespa

BLACKPINK

KATSEYE

SEVENTEEN

Stray Kids

All Time Low

Backstreet Boys

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

My Chemical Romance

The Marías

Twenty One Pilots

Fuerza Regida hizo sold out y junto a más de 65 mil fans en el Estadio GNP. Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL

Canción del Verano

"Headphones On" – Addison Rae

"Ordinary" – Alex Warren

"Mystical Magical" – Benson Boone

"All the Way" – BigXthaPlug & Bailey Zimmerman

"The Subway" – Chappell Roan

"Fast" – Demi Lovato

"Jealous Type" – Doja Cat

"Golden" – HUNTR/X

"Blue Strips" – Jessie Murph

"Daisies" – Justin Bieber

"Shake It to the Max (Fly) Remix" – Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea

"What I Want" – Morgan Wallen & Tate McRae

"Love Me Not" – Ravyn Lenae

"Manchild" – Sabrina Carpenter

"12 to 12" – Sombr

"Just Keep Watching" – Tate McRae

La lista completa de nominados de los VMAs 2025 abarca más de 20 categorías, entre ellas Mejor Video Pop, Mejor Video Hip-Hop, Mejor Video Latino, Mejor Video K-Pop, Mejor Álbum y Canción del Verano.