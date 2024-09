Si bien esta noche Taylor Swift se coronó como la ganadora indiscutible de los MTV Video Music Awards, al llevarse siete de las once categorías por las que estaba nominada, hubo una figura mexicana que se robó la atención de los usuarios en las redes sociales.

Swift, entre otros premios, conquistó el de mejor video por "Fortnight" y aunque el crédito es en gran parte suyo, pues ella fungió como directora; detrás de cámaras recibió la ayuda de un séquito de talentosas personas, entre las que destaca el fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto.

El cuatro veces nominado al Oscar sorprendió al aparecer durante la alfombra roja previa a la ceremonia, y es que, aunque es bastante común verlo desfilar por diferentes premiaciones cinematográficas, nunca había asistido a una que estuviera relacionada con el mundo de la música.





El mexicano Rodrigo Prieto sorprendió al desfilar por la alfombra de los VMAs. Foto: AP





Lee también Taylor Swift se corona como la gran ganadora de los MTV VMAs

Sin embargo, el momento que más emocionó a las redes fue cuando Taylor subió al escenario para recibir el galardón que convertía a "Fortnight" en el mejor video del año, pues junto a ella estuvieron el diseñador de producción, Ethan Tobman, y nuestro paisano, Rodrigo.

Prieto estuvo encargado de la fotografía del videoclip, por lo que la Swiftie mayor, a manera de reconocimiento le pidió que estuviera con ella en este importante momento.





Taylor Swift junto al mexicano Rodrigo Prieto, en el escenario de los VMAs: Foto: AP.





Esta acción no pasó desapercibida por los fans de la intérprete y, obviamente, por el público mexicanos, quienes aplaudieron la actitud de Swift y expresaron su orgullo por Prieto: "me encantó que Rodrigo Prieto estuviera con Taylor en el escenario y que lo reconociera", "No tendrá un Oscar, pero ya tiene un VMA", "Rodrigo Prieto haciendo patria", "Taylor subió a Rodrigo Prieto al escenario, verdaderamente es un mes patrio", "¡Viva México!, ¡Viva Rodrigo Prieto! y ¡Viva Taylor Swift!", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lee también De Taylor Swift a Rodrigo Prieto, las celebridades que desfilaron en la alfombra de los MTV VMAs