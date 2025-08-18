Ricky Martin será reconocido con el primer premio Latin Icon Award en la gala de la MTV Video Music Awards que se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre en Nueva York, informó este lunes la organización.

Con más de cuatro décadas de carrera, 70 millones de discos vendidos y más de 180 premios, el intérprete de "Livin la vida loca" recibirá el nuevo galardón por su contribución a la industria y la cultura latina, dijo cadena en un comunicado.

Además, el ganador del Grammy y el Latin Grammy celebra el 26 aniversario de su primera aparición en estos premios, cuando se convirtió en el primer artista masculino latino en ganar el mejor video pop y se coronó como el vencedor de la noche con cinco premios.

Aparte del puertorriqueño, será premiado Busta Rhymes, que el año pasado fue ya distinguido en los EMA (European Music Awards) con el título de icono, con el Rock the bells Visionary Award, por su "impacto cultural que rompió límites y una carrera musical indomable".

El comunicado de la MTV, que incluye varios anuncios más, destaca también que el colombiano J Balvin será uno de los artistas que actuarán en escenario junto a Justin Quiles, Lenny Tavárez, y 'Noventa', junto a DJ Snake.

Este año, Lady Gaga encabeza la lista de nominados con doce categorías, seguida por Bruno Mars (once) y Kendrick Lamar (diez); Sabrina Carpenter y Rosé (ocho); y Ariana Grande y The Weekend (siete).

