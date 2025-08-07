Más Información

De la Gran Ola de Hokusai hasta los ternurines: Japón llega al Franz Mayer

De la Gran Ola de Hokusai hasta los ternurines: Japón llega al Franz Mayer

Secretaría de Cultura reprueba apropiación cultural de huaraches oaxaqueños por Adidas; afecta derechos de las comunidades originarias, dice

Secretaría de Cultura reprueba apropiación cultural de huaraches oaxaqueños por Adidas; afecta derechos de las comunidades originarias, dice

Denuncian irregularidades en declaratoria de Huapalcalco

Denuncian irregularidades en declaratoria de Huapalcalco

Donan arte de Felguérez al Museo de la Estampa

Donan arte de Felguérez al Museo de la Estampa

Ediciones Era: independiente, viva y vigente a sus 65 años

Ediciones Era: independiente, viva y vigente a sus 65 años

Primer Festival de Ópera de la Ciudad de México arrancará con Ópera-Cinema y estrenos internacionales

Primer Festival de Ópera de la Ciudad de México arrancará con Ópera-Cinema y estrenos internacionales

El tiempo vuela y Valentino, uno de los hijos gemelos de , ya tiene 17 años. Para celebrarlo, disfrutó de una escapada a una playa paradisíaca, rodeado de aguas turquesa, naturaleza y buena compañía.

En Instagram, compartió un carrusel de momentos especiales bajo el título: “Bahama birthday! 17”. En las imágenes se le ve recorriendo el mar en un pequeño bote, descansando sobre la rama de un árbol y posando en la arena junto a los famosos cerdos del lugar. La celebración también contó con invitados especiales como Wisin y su familia.

Ricky Martin celebró junto a Wisin su cumpleaños 17. Foto: Instagram oficial.
Ricky Martin celebró junto a Wisin su cumpleaños 17. Foto: Instagram oficial.

Durante la partida del pastel, con betún azul y letras doradas, Valentino llevó un collar hawaiano naranja. Además, disfrutaron de actividades acuáticas y juegos con flotadores, en un ambiente relajado.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Lee también:

El hijo de Ricky Martin hereda su carisma

Más allá de la celebración, el joven ha dejado ver su lado artístico. Aunque no ha publicado videos cantando, suele compartir clips bailando ritmos como hip hop, lo que le ha valido aplausos en redes. También aparece caracterizado como personajes de manga, como Satoru Gojo de "Jujutsu Kaisen", y mostrando su gusto por el deporte.

Ricky Martin se convirtió en padre de los gemelos Valentino y Matteo en 2008 mediante gestación subrogada. Más adelante, junto a su expareja Jwan Yosef, dio la bienvenida a Lucía y Renn, formando una familia diversa y amorosa.

Aunque el cantante suele mantener un perfil bajo en su rol de padre, en una entrevista con Notimex hace unos años, reconoció que la paternidad lo ha hecho más sensible.

Lee también:

“Es una responsabilidad bien grande, porque además tengo unos hijos con una gran necesidad de expresarse. Ya me están pidiendo abrir un canal de YouTube… Para mí lo más importante es hacerlos fuertes”.

Ricky ha dicho que siempre estará para apoyarlos, incluso si alguno decide seguir sus pasos en el mundo de la música.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Vittoria Ceretti: quién es la modelo italiana que conquistó a Leonardo DiCaprio a los 50 años. Foto: AP/Instagram

¿Quién es Vittoria Ceretti, la joven modelo que rompió la “regla de los 25 años” de Leonardo DiCaprio?

¿El fantasma de Diana? El misterio que llevó a Isabel II a realizar una ceremonia de exorcismo. Foto: AFP

¿El fantasma de Diana? El misterio que llevó a Isabel II a realizar una ceremonia de exorcismo

Amiga de Kylie Jenner delinea su silueta curvy con catsuit negro e impone tendencia. Foto: Instagram

Amiga de Kylie Jenner delinea su silueta curvy con catsuit negro e impone tendencia

Lindsay Lohan. Foto: EFE

Lindsay Lohan irradia belleza con vestido transparente en premiere de Australia