Tras las declaraciones que Yolanda Andrade hizo, relacionadas con su salud actual, Laura Zapata lamenta la situación que la conductora atraviesa y afirma que no le guarda ningún resentimiento, sin importar las diferencias que vivieron en el pasado, aunque también hizo uso de una frase muy controversial, a través de la que sugiere que no le gustaría encontrarse con "Joe" en otra vida.

Ayer, "Venga la alegría" -y otros medios- presentaron la entrevista que sostuvieron con "Joe", en la que la conductora confió que los dos diagnósticos que ha recibido, de distintos partes médicos, indican que padece una enfermedad degenerativa que, eventualmente, le impedirá caminar y hablar.

Zapata, quien fue captada en el aeropuerto por el matutino, y que, en su momento, sostuvo un pleito mediático con Yolanda, dijo sentirse muy apenada por todo lo que su colega está atravesando.

"Pobrecita, que Dios la ayude, la verdad no me alegra, siento feo, es una mujer joven, que Dios la ilumine, todas las buenas vibras para que se cure", expresó.

También dijo que no guarda ningún rencor por las afirmaciones de Yolanda que, desde el 2022, sostiene la versión de que, si Laura se alejó de Thalía fue porque veía en su relación como hermanas sólo un interés económico.

Sin embargo, hizo alusión a una frase que acuñó a Mahatma Gandhi, la cual reza que no le gustaría volver a encontrarse con ella en otra vida, declaración que llamó la atención.

"Cuando mataron a Gandhi dijo ´no te quiero volver a encontrar en otra vida, te perdono´, entonces, (Yolanda) te perdono", dijo.

La villana de telenovelas también rememoró que, si no tiene una buena relación con Andrade, es porque ella, a través de sus declaraciones, habría provocado la diferencia que fracturó, definitivamente, su relación con Thalía.

"Todo esto surgió por el problema que creó con Thalía y conmigo", destacó.

¿Cómo fue el pleito entre Laura Zapata y Yolanda Andrade?

En 2022, Laura Zapata declaró que, a su parecer, la sociedad mexicana era una "huev*na", comentario que provocó el descontento de Yolanda, con quien ya había tenido roces en el pasado, pues la actriz llegó a afirmar que su madre, Yolanda Miranda, nunca estuvo de acuerdo con la amistad que une a Joe y Thalía, debido a que consideraba que la conductora era una mala influencia para su hija.

Yolanda se defendió y aseguró que ella vio más veces a la mamá de Thalía, que la propia Laura, señalando que Yolanda Miranda nunca quiso a la actriz y que, por algo, se la había regalado a Eva Mange, la abuelita de Zapata y las hermanas Sodi.

Andrade también expresó que Laura veía en Thalía una fuente de dinero y que, cuando la cantante habría dejado de depositarle la cantidad mensual de 300 mil dólares, -dinero que, supuestamente, entregaba a la actriz para solventar los cuidados de su abuelita, doña Eva y que Zapata, aparentemente, gastaba en otras cosas-, no quiso seguir sosteniendo ningún trato con ella.

Muy molesta por sus aseveraciones, Laura buscó a Thalía para que la defendiese, pidiéndole que desestimara lo dicho por Andrade pero, cuando la cantante se negó a hacerlo, la actriz tomó la decisión de acabar con el trato cordial que, por ese tiempo, sostenían y en el que estaba basada su relación.

"Yo le pedí a Thalía que, por favor, controlara a su amiga y que, por favor, hiciera una nota diciendo que a mí no tenía por qué mantenerme, no lo hizo y, pues... esa fue la situación", detalló.

Otra de las declaraciones controversiales que Yolanda llegó a hacer de Zapata, estuvo relacionada con sus presuntas preferencias homosexuales, pues afirmó que ella fue testigo de dos de los noviazgos que la actriz habría entablado con famosas.

"Esa señora dice un montón de cosas bien feas, ya ponte en paz (Laura), por favor..., me da tristeza, yo creo que, en su corazón tiene mucho odio, mucha envidia, mucho todo; se cree tan letrada y tan todo, pero mira qué corrientita eres, saliste más corriente y vulgar que yo, (...) yo me acuerdo que ella tuvo dos romances, uno con una actriz y, otro, con una cantante, una ya se acaba de morir hace poco, que en paz descanse y, la otra, está bien vivita", indicó.

