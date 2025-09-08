Era una noche dedicada al arte y a los fans. La edición 2025 de los MTV Video Music Awards hizo a un lado los temas sociales y políticos para celebrar la música, con Lady Gaga como su vocera principal.

Gaga, quien sumó cuatro galardones anoche en la ceremonia realizada en Nueva York, se coronó como Artista del Año, el premio más importante de la velada, y dedicó el galardón a su público y a sus “Pequeños Monstruos”.

“Ser artista es un intento de conectar las almas de todo el mundo… fomentar el entendimiento y celebrar la comunidad”, expresó la artista, quien tenía 12 nominaciones, y brilló además con su presentación de “Abracadabra” y el estreno de “The dead dance”.

Ariana Grande subió para entregar su reconocimiento a Mariah Carey. Fotos: AFP / AP

La Mother Monster, recordada por lucir un vestido de carne en los MTV de 2010, asistió ayer a la entrega de premios mientras continúa su gira mundial Mayhem Ball. El arte, agregó, tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas.

“Espero que, al navegar por el caos de la vida diaria, recuerden la importancia del arte en sus vidas. Tu ensayo, tu disciplina, tu arte merece ser recompensado por su pasión”.

También dedicó palabras a sus fans: “La forma en que recorren su vida es icónica y excepcional. Se merecen un escenario donde brillar, y les doy todo mi aplauso”.

Jessica Simpson entregó el premio Ícono latino a Ricky Martin; esta distinción para el boricua es inédita en la historia de la premiación. Fotos: AFP / AP

Con sus 35 años de carrera y 19 sencillos número uno en el Billboard Hot 100, Mariah Carey ganó su primer MTV Video Music Award durante la gala de este año.

Antes de recibir el reconocimiento Michael Jackson Video Vanguard, Mariah Carey interpretó algunos de sus mayores éxitos, como “Dreamlover” y “Heartbreaker”, vestida con un traje de lentejuelas doradas y rodeada de bailarines.

“Estar aquí me trae recuerdos increíbles”, dijo Carey, recordando incluso su participación en los VMAs de 1998 junto a Whitney Houston.

“Después de todo este tiempo, he aprendido que la música evoluciona, los videos evolucionan, pero la diversión es eterna”.

Rosé recibió el premio a la Canción del año por “APT”. Fotos: AFP / AP

Sabor latino

La noche también fue histórica para Ricky Martin, primer ganador del Premio Ícono Latino, presentado por J Balvin.

Martin hizo una entrada espectacular descendiendo en una jaula antes de interpretar “Livin’ la vida loca, seguido de otros éxitos.

La noche incluyó un tributo a Ozzy Osbourne, quien falleció el 22 de julio, poco después de su último concierto con Black Sabbath.

Sabrina Carpenter ganó como Mejor álbum: Short n’ sweet. Fotos: AFP / AP

El segmento comenzó con un video pregrabado presentado por su hijo Jack Osbourne y sus cuatro hijos, quien expresó:

“Sé con seguridad que a mi papá le haría increíblemente feliz ver a estos grandes músicos continuar con su legado e inspirar a la próxima generación de rockeros”.

Luego, Yungblud, Steven Tyler, Joe Perry y Nuno Bettencourt subieron al escenario para interpretar un popurrí de sus grandes éxitos.

Ariana Grande levantó el galardón como Video del año. Fotos: AFP / AP